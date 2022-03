(P) De ce să alegi consilierea în carieră când te orientezi pentru un job în IT

Un consilier de carieră poate ajuta să afli ce drum ți se potrivește, cursurile necesare pentru a te forma, dar și ce opțiuni de angajare ai după finalizarea acestora. Iată care sunt etapele prin care îți poți atinge mai ușor obiectivul de a avea un job în domeniul IT.

Alege cariera potrivită

Alegerea unei cariere poate fi o sarcină destul de dificilă. Însă e important să-ți evaluezi abilitățile, nevoile și dorințele pentru a ajunge la acea carieră potrivită ție. Iată ce întrebări poți primi în cadrul unei sesiuni de consiliere în carieră:

Ce îți place să faci?

Ce activități te fac să te simți împlinit?

Care sunt aptitudinile tale?

Ce calificări ai?

Ce calificări ți-ai dori să obții?

În ce companii ți-ai dori să lucrezi?

Dacă în urma acestei evaluări reiese că ai aptitudini tehnice și ți-ar plăcea să lucrezi în domeniul IT pentru că ești pasionat, pentru că îți dorești un salariu peste medie și posibilitatea de a lucra în timp ce călătorești, poți face următorul pas în cariera ta: să urmezi cursuri IT.

Urmează cursuri de formare în IT

Poți alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). Ai ocazia ca după finalizarea cursurilor noastre să aplici la joburi în domeniul IT. Pentru asta, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar. Detalii aici.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajată, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cum te poate ajuta consilierea în carieră

Într-o sesiune de orientare în carieră, consilierul te poate ajuta în redactarea CV-ului și a scrisorii de intenție, astfel încât acestea să se potrivească jobului la care aplici și îți vor oferi tot suportul necesar în procesul de căutare a unui loc de muncă, de aplicare și, ulterior, în pregătirea pentru interviu.

Câteva subiecte potențiale de discuție în sesiunile de consiliere în carieră:

Abilități sau talente în domeniul IT. Pentru ce job ți-ar putea fi de folos?

Calificările necesare pentru cariera dorită în IT

Salariile potențiale pentru anumite joburi

Mediul de lucru. Sunt joburi care necesită prezența fizică la birou sau companii care cer acest lucru (cel puțin în stil hibrid), și joburi pe care le poți face de oriunde din lume. Sunt companii în care există anumite proceduri, și companii unde este încurajat un stil antreprenorial. Contează să identifici cum ți-ar plăcea să lucrezi și să comunici acest aspect consilierului în carieră pentru a identifica împreună joburile și companiile potrivite.

Oportunitățile de schimbare sau de avansare într-o anumită carieră. Unele joburi sunt mai flexibile decât altele. La sesiunea de consiliere în carieră vei afla care sunt acele joburi care-ți permit mobilitatea în companie sau avansarea.

Unii consilieri îți pot oferi sfaturi despre cum să-ți negociezi un salariu mai mare decât cel propus de angajator.

Ce beneficii îți aduce o sesiune de consiliere în carieră

Te orientezi spre un job care îți place. Doar 20% dintre americani sunt pasionați de jobul lor, arată studiul The New Employee/Employer Equation Survey, desfășurat de Harris Interactive. Aceste date te pot determina să te întrebi cât de pasionat ești de jobul tău. Dacă răspunsul nu este unul satisfăcător, este important să identifici care e primul pas pe care îl poți face pentru a-ți afla pasiunea. Fii deschis unor experiențe de formare care te vor ajuta să afli care e pasiunea ta. Când descoperi ceva care te pasionează, câștigi un scop. Pasiunile te determină să excelezi și te motivează să înveți.

Câștiguri economice

Consilierea în carieră te poate ajuta să gestionezi perioadele în care nu știi ce job ți s-ar potrivi și pot contribui la creșterea veniturilor tale. În fiecare an, unul din patru adulți europeni caută informații despre carieră, arată raportul Organisation for Economic Cooperation and Development. Același raport arată că activitățile de orientare în carieră au rezultate economice, educaționale și sociale pozitive pentru tineri. Primele salariale de 10-20% acordate tinerilor au fost corelate cu participarea acestora la activitățile de orientare în carieră.

Îți extinzi rețeaua profesională

Să găsești oamenii care au aceleași pasiuni ca tine și care lucrează în companii de care și tu ești interesat poate fi o misiune dificilă. Un consilier în carieră îți poate crea astfel de conexiuni, te poate îndruma spre grupuri de profesioniști, spre conferințe sau te poate recomanda companiilor alături de care a lucrat. Astfel îți vei extinde rețeaua profesională, iar căutarea și găsirea unui loc de muncă vor fi mult mai ușoare și plăcute.

Radu Pietreanu, roast pentru Micutzu, al patrulea jurat la pupitrul iUmor ▶ Noul episod Necenzurat e exclusiv în AntenaPLAY