(P) Descoperă ce tipologie de mentor ți se potrivește

Nu căuta mentorul perfect, gândește-te la diferitele moduri în care un mentor te poate sprijini. Apoi atribuie fiecare dintre aceste roluri unei persoane diferite.

Mentorul #1: Ancora

Este bine ancorat în domeniul IT, știe ce cursuri gratuite în IT sunt disponibile în România și te poate orienta spre cursuri IT organizate de eJobs, printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Definește împreună cu mentorul ce curs ți se potrivește. Dacă ești atent la detalii și la identificarea erorilor în site-uri, poți alege Cursul de Tester. Dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator Java.

Ce trebuie să știi despre cursurile în IT

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

Au loc de luni până vineri, între 18:00-20:00, și sâmbătă, între 09:00-12:00

Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

Se întâmplă 100% online

Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

Mentorul ancoră îți oferă ghidare în stabilirea obiectivelor astfel încât acestea să fie SMART: Specifice, Măsurabile, Realizabile, Relevante, în Timp. Scrie pe o listă de obiectivele care poate ți se par greu de atins sau față de care ai temeri. Discută-le cu mentorul tău pentru a le face realizabile.

Mentorul #2: Campionul

Sindromul impostorului apare în mod frecvent când faci o schimbare în carieră. Și pe măsură ce avansezi în învățare, vor exista zile în care te vei întreba dacă ai cu adevărat toate abilitățile și cunoștințele pentru a fi un dezvoltator de succes. În aceste momente, ai nevoie de cineva care să creadă profund în tine, să-ți ofere cuvinte de încurajare pentru a-ți menține motivația. Și pentru că mentorul crede cu tărie în tine va fi dispus să te ajute în moduri pe care nici nu ți le poți imagina.

Mentorul #3: Muza

Acest mentor este cel care te va inspira să atingi excelența în domeniul IT, prin punerea în valoare a potențialului tău. Îți va arăta cum lucrează cei mai buni dezvoltatori din lume, pentru a-ți extinde în continuare cunoștințele către noi limbaje și tehnologii.

Poți găsi mentorul potrivit conferințele axate pe tehnologiile pe care vrei să le stăpânești. Descoperă cine sunt speakerii și caută articole scrise de ei, tutoriale, precum și datele lor de contact. Discuțiile cu ei te vor inspira și te vor ajuta să fii informat despre tot ceea ce este nou în domeniul IT.

Mentorul #4: Partenerul

Este mentorul care îți este aproape în micile momente ale zilei, când te confrunți cu bug-uri mici, dar misterioase în codul tău, când ai nerăbdarea ta de a învăța cea mai recentă tehnologie. Programarea în echipă poate fi un mod excelent de a învăța și de a te forma. Chiar dacă ai pe cineva care să lucreze cu tine tot timpul, apelează la comunitățile locale sau online. Participă la întâlniri cu membrii comunităților pentru un schimb de experiență și perspective care te vor ajuta să evoluezi în jobul tău.

