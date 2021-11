(P) Echipamente utile pentru ATV-iști pe vreme ploioasă

Prieteni, adrenalină, cai putere, noroi, obstacole… Fără un vehicul potrivit și fără echipamente off roade pe măsură, o zi spectaculoasă se poate termina chiar înainte de a începe!

Chiar dacă pilotarea ATV-ului din dotare într-o zi cu ploaie te va antrena și îți va aduce un sentimente de libertate maximă, trebuie să ai în vedere mai multe aspecte, printre care și cel legat de purtarea de echipamente de protecție off road adecvate.

Condițiile se schimbă când încep să cadă precipitații. De asemenea, când terenul „de joacă” devine alunecos, îți recomandăm să adopți mai multe practici pentru a rămâne în siguranță.

În afară de casca de protecție, cizmele și ochelarii off road anti-aburire, trebuie să porți hainele potrivite: impermeabile, jachete waterproof și rezistente la vânt, mănuși, plus bluze și pantaloni off road.

Acestea sunt create special pentru a oferi ventilație optimă, un bun confort termic și pentru a-ți oferi libertate de mișcare. Cele mai populare branduri în domeniu sunt: Fox Racing, Leatt, Shift, Airoh, Gaerne, CFMOTO. Îți poți dota ATV-ul cu diverse accesorii de confort.

O șa încălzită se va dovedi extrem de practică în zilele răcoroase și ploioase. La fel, accelerația încălzită sau mânerele încălzite pentru rider și pasager. Pe cât posibil, este indicat să inspectezi vehiculul 4X4 înainte de a porni la drum, mai ales dacă sunt semne de ploaie.

Micile obstacole ivite pe traseu pot fi dificil de abordat în condiții de vreme rea. Când verifici ATV-ul / side-by-side-ul personal, ai posibilitatea să descoperi orice potențiale și să le rezolvi din timp. Este mult mai simplu să repari orice defect în confortul propriului garaj decât în ploaie.

Mai trebuie să arunci un ochi la cauciucuri pentru a te asigura că sunt în stare bună și să beneficiezi astfel de tracțiune pe drumurile ude.

Presiunea din anvelope trebuie să fie cea recomandată de constructor (informații în manualul utilizatorului). Alte aspecte care impun o minimă verificare constă în nivelul uleiului de motor și de frână, la ambreiaj, accelerație și alte componente de importanță majoră. Nu uita să inspectezi luminile. Ele trebuie să fie vizibile altor piloți pe traseu.

Dacă nu te pricepi să soluționezi singur o problemă, cel mai bine este să te orientezi către un dealer local pentru ajutor.

Drum bun!

