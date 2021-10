(P) George Căbăl - “Maestru al Sportului”

Odată cu câștigarea a 3 titluri consecutive la MX1, pilotul Moto24, George Căbăl, susținut de ATH Moto, devine maestru al Sportului. Câștigă în weekend, pentru al treilea sezon consecutiv, Campionatul Național de Motocross, la clasa MX1. Finala a avut loc finalul săptămânii trecute și a fost organziată de Clubul Motor Tehnic Targu Mures, pe circuitul Liviu Farcas, din Ungheni. Au concurat clasele: 50cc Jun II + III; 65cc; 85cc; MX2; MX2 Jun; MX1; Amatori ; Veterani 1 și 2 și Fete.

George Căbăl a luptat pentru titlul de Campion Național la MX1, titlu care avea să îi aducă si distincția de “Maestru al Sportului”. Iată cuvintele campionului, după câștigarea podiumului: “2021 este un an perfect pentru mine. Este primul an în care am concurat pe o motocicleta de 450cc – Husqvarna FC 450 Factory Edition. Acest sezon este al 3-lea la rând câștigat și cu această ocazie am îndeplinit și criteriile pentru “Maestru al Sportului”. Multumesc tuturor sponsorilor și nu în ultimul rând susținătorilor!”

