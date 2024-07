(P) Marketing-ul online şi propulsarea afacerii tale

Ai pornit pe drumul antreprenoriatului şi vrei să îţi promovezi afacerea în mediul online, atunci devine obligatorie colaborarea cu echipele de specialişti care vor şti cum să creioneze şi să gestioneze conţinutul, imaginea şi dinamica website-ului tău.

Doar astfel serviciile şi produsele pe care tu vrei să le aduci în atenţia pieţei vor ajunge rapid şi direct la publicul cu potenţial, în raport cu specificul domeniului tău.

Ce înseamnă marketing online?

Marketing-ul online are rolul de a stabili şi monitoriza traiectoria comunicării dintre oferta ta şi publicul ţintă. Mediul online este astăzi cea mai activă şi profitabilă piaţă, fiind destinat atât celor care oferă, cât şi celor care caută. În acest mediu vast şi efervescent, rapiditatea cu care vei fi depistat de motoarele de căutare, va influenţa în mod direct succesul noii tale afaceri.

Serviciile de marketing online vor reprezenta cea mai eficientă şi profitabilă modalitate de promovare a afacerii tale, ajutând ca oferta de servicii şi produse pe care o faci, să ajungă la clienţii interesaţi. O strategie eficientă de marketing, va angrena toate resursele care te pot face vizibil şi activ în mediul online, punându-ţi la dispoziţie toate componentele necesare promovării. Astfel, strategia de promovare online va viza reţelele social media, va include content şi e-mail marketing, influencer marketing, marketing-ul afiliat şi crearea de conţinut de calitate.

Optimizarea SEO, creşterea vizibilităţii tale în mediul online

Serviciile de optimizare SEO Cluj sunt complexe şi bine structurate, tocmai pentru că au rolul de a depista rapid punctele slabe ale website-ului tău, de a acţiona asupra acestora şi de a îmbunătăţi impactul pe care îl vei avea asupra pieţei. Optimizarea SEO include radiografierea ofertei pe care tu o lansezi pe piaţă şi includerea acesteia într-un website cât mai valoros din punct de vedere al imaginii şi conţinutului. Specialiştii în domeniul marketing-ului online vor crea pentru tine acel conţinut în faţa căruia motoarele de căutare să reacţioneze rapid, implementând on page şi off page marketing şi vizând o plajă foarte largă de posibil clienţi.

Ce înseamnă on page şi off page marketing?

Calitatea conţinutului unui site şi monitorizarea permanentă a rezultatelor campaniei de marketing, vor asigura pentru afacerea ta fluenţă între ofertă şi cerere, facilitându-ţi succesul şi notorietatea. Optimizarea SEO include şi serviciile SEO On Page şi Off Page. SEO On Page are rolul de acţiona intern, asupra calităţii conţinutului website-ului şi de a descoperi şi implementa cele mai bune soluţii care îl vor transforma, făcându-l vizibil în faţa motoarelor de căutare.

Serviciile Off Page vor avea rolul de a acţiona în afara site-ului, asigurând vizibilitate prin intermediul altor site-uri, de preferat cu autoritate şi impact major la public. Publicul care accesează în mod constant un anumit tip de site-uri, va fi direcţionat către website-ul tău, o modalitate foarte eficientă prin care măreşti numărul vizitatorilor şi favorizezi creşterea vânzărilor. Astfel, o strategie de marketing online va avea rolul de acţiona pe două planuri distincte, atât din interior, creând un website de calitate, cât şi din exterior, facilitându-i vizibilitatea prin cât mai multe căi.