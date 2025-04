Finala X Factor sezonul 11, 27 aprilie 2025. Maia Fluture a interpretat piesa "How come you don't call me anymore"

În finala sezonului 11 X Factor, din data de 27 aprilie 2025, Maia Fluture a cântat piesa "How come you don't call me anymore".

Duminica, 27.04.2025, 20:41