(P) Răspunsul angajatorilor la fenomenul The Great Resignation: creștere spectaculoasă pe joburile remote

București, 6 aprilie 2022: În primul trimestru al anului, angajatorii au publicat peste 118.000 de oferte de muncă, cu 59% mai multe față de T1/2021 și cu 26% în creștere față de T4/2021. Doar în luna martie, numărul joburilor postate pe eJobs.ro, liderul pieței de recrutare din România, a ajuns la circa 45.000, cu 34% mai multe comparativ cu luna februarie a acestui an. În același timp, 3,5% dintre locurile de muncă noi postate în luna martie au fost dedicate cetățenilor ucraineni.

Primele 5 sectoarele care au scos cele mai multe joburi noi la bătaie în primul trimestru al anului sunt: Retail, Prestări Servicii, Call Center/BPO, Producție și Industria alimentară. Odată cu ridicarea restricțiilor din 9 martie, se resimte și mai acut nevoia de personal, mai ales în domeniile care nu au funcționat până acum la capacitate maximă sau care au fost limitate ori blocate de condițiile pandemice. Cel mai bun exemplu în acest sens este Turismul, care, în luna martie, a urcat pe locul 3 la oferta de joburi, de pe locul 8, pe care se situa în luna anterioară. Doar în martie 2022 acest sector a avut deschise peste 4.700 de locuri de muncă noi.

„Eliminarea restricțiilor a adus cu sine revenirea în forță a unor domenii care, timp de 2 ani, nu au funcționat la capacitate normală, cum e cazul Turismului, iar acest lucru se reflectă în oferta impresionantă de joburi noi din aceste sectoare. În același timp, pregătirea pentru sezonul estival contribuie și ea la o creștere spectaculoasă a numărului de joburi pe multe domenii de activitate, de la Servicii și Transporturi, la Industria alimentară”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România, cea mai mare platformă de recrutare din țară.

O premieră absolută pe care o aduce cu sine luna martie constă în faptul că, după 2 ani de pandemie, e prima oară când oferta de joburi remote se echilibrează cu cererea candidaților pentru acestea. Dacă până în luna martie, procentul aplicărilor la joburile care pot fi făcute de acasă era dublu față de oferta de astfel de joburi (aproximativ 12% versus 6%), în luna martie a acestui an este prima oară când cele două se echilibrează aproape perfect. Astfel, joburile remote au reprezentat în luna martie 11,9% din oferta totală de locuri de muncă, în timp ce aplicările pentru acest tip de joburi au fost 12,3% din numărul total de aplicări ale lunii trecute. În cifre absolute, în primul trimestru din 2022 au fost publicate peste 11.000 de locuri de muncă remote dintr-un total de 118.000, aproape jumătate dintre acestea fiind publicate pe eJobs.ro doar în luna martie.

„Deși s-a lucrat de la distanță și în perioada restricțiilor, abia după ridicarea acestora oferta de joburi remote s-a aliniat cu cererea din partea candidaților. Acest lucru e o premieră îmbucurătoare și ne arată că, deși așteptările erau să vedem tot mai multe echipe la birou, numărul angajatorilor care înțeleg că nevoia de flexibilitate a angajaților nu dispare odată cu ridicarea restricțiilor e tot mai mare. Acestea sunt companiile care, pe termen lung, vor avea numai de câștigat în ochii angajaților și care vor acumula bile albe la brandul de angajator”, spune Bogdan Badea.

La fel de fierbinte este piața muncii și din perspectiva candidaților, care au depus în primul trimestru din 2022 circa 3 milioane de aplicări. Doar în luna martie au fost înregistrate peste 1.000.000 de candidaturi pentru joburile din țară și din străinătate. Totodată, nevoia candidaților de a se bucura de flexibilitate se observă și în creșterea interesului față de locurile de muncă în sistem freelance/project based. Numărul de aplicări pentru aceste oportunități au fost de peste 13.000 în luna martie, în creștere cu 30% față de luna anterioară.

Pe lângă interesul constant al candidaților pentru joburile remote, se observă și o creștere și a aplicărilor pentru joburile în străinătate. Astfel, în primul trimestru din 2022, 1,8% dintre aplicări au fost pentru locuri de muncă în afară, în creștere față de primul trimestru al anului trecut, când reprezentau 1,1% din oferta totală de candidaturi depuse.

Domeniile care au atras cele mai multe aplicări în T1 sunt Retail, Prestări Servicii, IT/Telecom, Call Center/BPO și Financiar/Banking. În ce privește cei mai activi candidați, pe primul loc rămâne grupa de vârstă 25-35 de ani, urmată, de 2 ani încoace, de segmentul 18-24 ani, segment care, anterior pandemiei, era pe ultimul loc la numărul de aplicări. Aceste grupe de vârstă sunt urmate, în topul aplicărilor de categoria 35-45 ani. În același timp, pe ultimele locuri la aplicări se situează extremele: candidații de peste 45 de ani și tinerii care au între 16-18 ani. Dacă pentru cei din urmă nevoia de joburi nu este una atât de mare, pentru candidații 45+ aceasta este una cât se poate de reală, însă este temperată de frici și prejudecăți cu care aceștia spun că se confruntă în continuare.

În acest moment, peste 38.000 de locuri de muncă pentru România și străinătate sunt disponibile pe www.ejobs.ro.

***

Despre eJobs

Lansată în 1999, eJobs este prima platformă de recrutare din România și liderul pieței locale de profil. Începând cu anul 2012, este parte a grupului Ringier AG, compania internațională de media localizată în Zurich, Elveția. eJobs.ro le oferă clienților săi cea mai relevantă bază de candidați, pe care o pune la dispoziție prin metode eficiente, utilizând canale de media personale și cunoștințe avansate de Performance Marketing și campanii de Employer Branding, precum și tactici de optimizare a rezultatelor de recrutare. Cele 4,7 milioane de CV-uri și cele peste 1,3 milioane de aplicări lunare constituie cea mai mare bază de candidați activi din România. Mai mult de 2 milioane de utilizatori unici folosesc în fiecare lună serviciile platformei eJobs.ro, iar zilnic sunt actualizate 7.000 de CV-uri.

