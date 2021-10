(P) Românii comandă tot mai multe coșuri cadou de Crăciun din mediul online

Lider al pieței de coșuri cadou și alte cadouri gourmet pe segmentul corporate, gourmetGIFT.ro are deja 12 ani de experiență, an de an lansând colecții unice de cosuri de craciun. Anul acesta, tocmai s-a lansat catalogul 2021 de coșuri cadou pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă. Cei de la gourmetGIFT.ro au pregătit coșuri cadou internaționale, dar și coșuri cadou cu produse tradiționale românești, toate având ca numitor comun selecția de produse premium, festive, chiar exclusiviste.

"Pentru clienții noștri din mediul de afaceri, dar și pentru utilizatorii individuali care doresc să surprindă plăcut pe cineva apropiat, avem o ofertă variată de coșuri cadou de Crăciun și în acest sezon. Indiferent de buget, se pot alege coșuri cadou impresionante, care introduc atmosfera festivă în cel mai frumos mod. Selectăm doar produse de cea mai bună calitate, de la branduri de renume. Multe coșuri cadou din acest an conțin produse de inspirație italiană, foarte apreciate de români, dar avem mai multe variante de coșuri cadou în stil tradițional românesc, tot cu selecții premium. Pe segmentul superior, foarte cerute pe piață sunt modelele de coșuri cadou de Crăciun care conțin șampanie autentică de la mărci de top din Franța", explică Floriana Tiron, owner gourmetGIFT.ro.

Coșuri cadou pentru copii - în colecția de coșuri cadou de Crăciun

Sărbătorile de iarnă sunt asociate invariabil cu familia și cu copiii. Cei mici pot primi de la Moș Crăciun pachete cadou cu fel de fel de dulciuri, pachete care vor impresiona inclusiv la nivel estetic general, până la savoarea gusturilor din interior. Cei de la gourmetGIFT.ro țin cont de tendințele momentului, astfel că se poate comanda spre exemplu coș cadou pentru copii care pe lângă dulciuri de foarte bună calitate, conține și o jucărie senzorială Pop It.

Cele mai multe coșuri cadou de Crăciun conțin produse variate, adresate de fapt tuturor membrilor din familie. Fiecare are ceva pe placul său, de la cafea italiană premium la băuturi alcoolice fine, de la dulciuri de sezon (inclusiv cozonac sau panettone), la alte produse gourmet cu totul deosebite, perfecte pentru momentele festive de la final de an.

Companiile, principalii clienți de coșuri cadou de Crăciun și în 2021

Tot mai multe companii adoptă acest gest de a oferi cosuri cadou corporate de Crăciun angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri, inclusiv clienților VIP. Oferirea de astfel de beneficii extra apropie relațiile de echipă, limitează tensiunile normale din relațiile profesionale și chiar poate acționa în direcția fidelizării salariaților. Toate acestea sunt posibile tocmai pentru că aceste coșuri cadou au legătură cu atmosfera de familie și relaxarea specifică Sărbătorilor de iarnă.

Cei de la gourmetGIFT.ro oferă companiilor servicii dedicate, cu opțiuni flexibile, adaptate perfect cerințelor acestora. Se asigură consultanță dedicată, se pot găsi soluții pentru orice buget disponibil. Mai nou, există chiar varianta de comandă cu livrare la adrese multiple, perfectă pentru companiile care au mai multe unități teritoriale sau care preferă să trimită cadourile de Crăciun direct pe adresele destinatarilor.

Tot mai multe comenzi de coșuri cadou de Crăciun în e-commerce

An de an, crește nu doar numărul de clienți, ci și volumele generate de mediul online. Inclusiv companiile preferă acum să comande online coșuri cadou de Crăciun, un proces simplu de realizat în e-commerce. Pe https://cosuri.gourmetgift.ro/ pot fi lansate comenzi de coșuri cadou pentru orice ocazie atât de persoane juridice, cât și de persoane fizice, fără a exista limite minime cu privire la numărul de produse comandate. Lansând astfel comenzile, se câștigă timp prețios. Online se pot vedea toate produsele disponibile, cele mai multe coșuri cadou fiind realizate imediat pe bază de comandă.

Coșuri cadou comandate de românii din diaspora, pentru familia și prietenii de acasă

În ceea ce privește produsele comandate de persoane fizice, o nișă este reprezentată de persoanele care doresc să ofere coșuri cadou unor rude sau prieteni care se află la distanță. Poate fi vorba despre persoane aflate în alte localități din România, dar și despre relația dintre românii din diaspora și familia / prietenii de acasă. Astfel, cei care lucrează sau trăiesc în străinătate pot comanda online coșuri cadou, iar gourmetGIFT.ro le livrează la orice adrese din România, prin curier rapid, la momentul dorit de client.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express