(P) Scrie-i Moșului ce-ți dorești și profită de promoțiile campaniei Colinda cu noi! de la ATVRom

În plus, clienții ATVRom pot folosi pe durata campaniei butonul special „Scrie-i Mosului”, care le permite să solicite modificarea unei promoții cu una mai potrivită pentru ei, similară din punct de vedere al costurilor.

O super surpriză pentru fanii off road-ului vine sub forma unui DISCOUNT de 15% pentru 7 unități ATV CFMOTO 450S, cu omologare Euro 5 și pentru modelul 450L Euro5, la cel mai bun pret din acest an. Atenție la magicul 7: reducerea se va aplica din 7 în 7 ore, la ore fixe, timp de 7 minute.

Mai precis, clienții beneficiază de discount-uri deosebite la vehiculele tip ATV și SxS (provenind de la brandurile de top CFMOTO, Can-Am și Polaris), la motociclete (Kawasaki, Aprilia, Fantic, Husqvarna, CFMOTO, GasGas, KTM), la biciclete electrice (Fantic), scutere (Aprilia, Vespa, Piaggio, Yadea), roadstere BRP Spyder și Ryker, skijeturi (Sea-Doo), anvelope și echipamente! Există posibilitatea achiziționării în rate/leasing cu dobândă promoțională. Cei care își doresc să aducă în garajul propriu un ATV CFMOTO CForce 1000 Overland vor primi, pe lângă un card 20% și un set CFMOTO, o lamă de zăpadă pentru a le ușura sarcinile și pentru a prelungi distracția toată iarna.

COLINDĂ CU NOI!

Cine aduce cei mai mulți prieteni? ▶ Alege-ți favoritul și ajută-l să câștige