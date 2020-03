Pandemia nu-i sperie pe tineri. Peste 100 de împătimiţi de curse ilegale s-au strâns în parcarea din faţa Casei Poporului

În timp ce situaţia în Italia pare scăpată de sub control, în România, coranavirusul nu îi ţine departe de obiceiurile lor pe tineri. Azi-noapte, în Capitală, peste 100 de împătimiţi de curse ilegale s-au strâns în parcarea din faţa Casei Poporului, în ciuda tuturor apelurilor lansate.

Deşi autorităţile le-au comunicat insistent oamenilor să stea acasă în aceste zile pentru sănătatea lor şi a celor din jur, în contextul pandemiei, peste o sută de oameni s-au adunat aici, în faţa Casei Poporului cu maşina sau motocicleta.

Noul coronavirus nu îi sperie deloc pe tinerii, încărcaţi de adrenalină. Ba mai mult, ei tratează superficial tot ceea ce se petrece în jurul lor.

"Am zis să ieşim câteva ore, să stăm puţin. Ce atât stat în casă, nu prea e ok, nu prea. Mai am şi eu nevoie să iau o gură de aer", spune unul dintre ei.