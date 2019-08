Panică într-un supermarket din Sfântu Gheorghe. Oamenii au găsit un şarpe lung de un metru care umbla printre lăzile cu roşii

Panică într-un hipermarket din Sfântu Gheorghe! Clienţii au găsit un şarpe de un metru! Angajaţii au chemat în sprijin autorităţile, dar nu au mai aşteptat sosirea acestora. Au lichidat şarpele, despre care au aflat ulterior că nu era veninos. Reprezentaţii magazinul le-au explicat clienţilor cum a ajuns şarpele la vânzare.

Oamenii au dat cu ochii de şarpele lung de aproape un metru în timp ce îşi făceau cumpărăturile la standul de legume şi fructe proaspete. Au fost clipe de groază, mai ales că nimeni nu ştia ce să facă. În timp ce unii l-au fotografiat, alţii au chemat angajaţii magazinului.

Susanu Sorin, OPC Covasna: De la o cutie de smochine care, se pare, că nu a fost verificată corespunzator. Şarpele a fost ascuns printre fructe şi legume. Ulterior punerii la vânzare a smochinelor acesta a ieşit din cutie.

Faţă în faţă cu reptila, angajaţii au reacţionat imediat: au omorât-o. Până să ajungă la autorităţile pentru protecţia consumatorului, fotografia cu şarpele a fost distribuită pe reţelele de socializare.

Siko Barabasi Sandor, DSV Covasna: Noi am fost alertaţi de mass media. Imediat am luat legatura cu un biolog care este expert în broaşte, şerpi, şopârle. Pot să zic că nu au gestionat corect pentru că s-au speriat. Era mai bine dacă sunau la 112, la ISU. Şi ISU lua legătura cu noi.

Şarpele făcea parte dintr-o specie neveninoasă, protejată de lege.

Siko Barabasi Sandor, DSV Covasna: Noi am încercat să popularizam prin Facebook şi mass-media că şarpele de casă este o specie protejată pe de o parte, pe de altă parte este chiar utilă omului.

Reprezentanţii magazinului cred că şarpele este de import. Ar fi hibernat cât timp lada cu fructe a fost ţinută la rece. Iar căldura din magazin l-a trezit.

"În urma primelor verificări, am aflat că șarpele ieșise din cutia cu smochine proaspete sosite din Turcia. La raion, legumele și fructele sunt plasate în cutiile în care vin de la furnizor. Am retras imediat de la comercializare loturile de smochine proaspete din toate magazinele și am contactat furnizorul pentru explicații", au spus reprezentanții hipermarketului.

”Noi am ocolit astazi raionul cu rosii. Am facut cumparaturi, dar am ocolit raionul cu rosii”, spune o clientă.

Reprezentanţii ANPC au sancţionat hipermarketul cu 10.000 de lei şi au retras de la comercializare aproape 6 kilograme de smochine şi 68 cutii cu roşii cherry.