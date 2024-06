O anchetă Observator a scos la iveală o serie de nereguli privind midiile și rapanele pescuite în Marea Neagră.

A început deja sezonul estival, iar turiștii acaparează litoralul românesc. Aceștia trebuie să fie foarte atenți la calitatea localurilor în care aleg să mănânce, deoarece își pot pune viața în pericol.

Citește și: Rețetă rapidă și delicioasă de midii în sos de gorgonzola - Rețeta lui Vlăduț de la Neatza cu Răzvan şi Dani

Pericol în Marea Neagră. Midiile și rapanele au fost scoase de pe piață. Ce nereguli s-au găsit

Direcţia Sanitar Veterinară a suspendat recoltarea midiilor și rapanelor pescuite din Marea Neagră, după o anchetă Observator, care a arătat luna trecută că midiile au fost recoltate ileal din zona porturilor.

Citește și: Un cunoscut medic, despre șansele să iei E.coli din Marea Neagră. Ce sfat le-a dat turiștilor care merg în vacanță la plajă

Acestea aveau o concentrație de hidrocarburi de 20 de ori peste limita permisă.

„Este o mare problemă. Pescarii acum vor intra în faliment, deoarece rapana şi midia erau o resursă importantă”, a precizat Sorin Mănăilă, președinte Federația Rompeacador.

Citește și: Alertă alimentară! Dr. Oetker a retras un produs de pe piață, deoarece conține toxine de mucegai

Direcţia Sanitar-Veterinară Constanţa a interzis recoltarea între Năvodari și Mangalia. În acest moment se mai pot recolta din zona Petrișor - Chituc.

„Este un fel de plăntuţă, să-i spunem aşa, care trăieşte în apă. Acest fitoplancton acţionează ca un fel de semnal de alarmă. Ca un trigger. Dacă depăşeşte anumite valori, există posibilitatea, dar nu confirmarea certă că am avea biotoxină în moluscă”, declară Corina Ivanciu, Director Executiv Adjunct DSV Constanţa.

Potrivit sursei menționate anterior, midiile și rapanele care au ajuns în magazine și restaurante în perioadă 23 mai - 3 iunie trebuie retrase de la vânzare.

Citește și: Substanțe periculoase identificate în apa mării. Norma adecvată este depășită de 60 de ori!

„Noi am acţionat conform legii, în momentul când am avut un buletin cu depăşire semnificativă, am retras loturile respective. Este ceea ce se face în mod normal, la nivelul... ziceţi... la nivel european”, mai adaugă Director Executiv Adjunct DSV Constanţa.

În ultimul timp, numărul microalgelor din Marea Neagră a explodat. Ar trebui să fie 50.000 într-un litru de apă, iar acum sunt de 20 de ori mai mult. Bacteriile se înmulțesc, algele le asimilează, se descompun și apoi sunt filtrate de midiile care rețin toxicitatea, devenind astfel nocive.

Citește și: Stațiunea de pe litoralul românesc în care te poți caza și cu 35 de lei pe noapte. E adorată de turiștii români

Biologul Răzvan Popescu Mirceni susține că o cauză ar putea fi temperaturile neobișnuit de mari de la finalul lunii mai, dar și: „Poate să fie şi un efect întârziat inclusiv al deversărilor de pe Dunăre şi al incidentului de anul trecut, cu barajul Kahovka care a generat în bazinul de vest o concentraţie mai mare de nutrienţi.”

Citește și: Ce sunt curenții „rip”, prezenți în Marea Neagră. Pericolul de pe litoralul românesc. Nici înotătorii profesioniști nu le fac față

Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific, susține că apa nu reprezintă un pericol la scăldat.

În România se lucrează la normele privind biotoxinele marine, după ce Uniunea Europeană a impus acest lucru, în urmă cu doi ani.