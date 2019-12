Peste 150 de români, blocați în aeroport, în Belgia, de joi seară. Laura Codruța Kovesi, printre pasageri: ”Nu știm dacă vom pleca azi!”

Călătorii companiei low-cost trebuiau să ajungă la Cluj-Napoca, însă de ore întregi sunt blocați în aeroport. Reprezentanții companiei au anunțat, însă, că o nouă cursă este programată să decoleze în jurul orei 11:00.

Unul dintre pasagerii blocați pe aeroportul din Liege a declarat că nu a primit nicio explicație pentru întârzierea de câteva ore. "Noi, cam toți, am ajuns în jurul orei 13:00 în aeroportul din Charleroi. Nu s-a știut nimic. Am primit un e-mail că vom avea o întârziere de 30 de aminute, apoi trei ore, apoi alte 30 de minute și apoi am urcat în autocar, ne-am îmbarcat iar că să mergem la Liege. La Liege ne-am pus frumos pe scaun după care ni s-a spus că avionul nu mai decolează. Noi nu știm nimic de la nimeni. Nu știm dacă vom pleca astăzi la ora 11:00.

La ora 00:00 am ajuns la Liege. Nu ne-a contactat niciun reprezentant al companiei până în momentul de față. Am primit apă, iar astăzi (n.r. vineri) la ora 8 au venit cu niște sandwich-uri, iar apă ne-a venit la 5 dimineața. Noi cu copii mici după noi. A fost inuman din partea companiei și nu putem să îi contactăm. Vrem doar să ajungem astăzi, nici nu ne mai interesează pe ce aeroport. Doamna consul ne-a spus că la 11:00 are promisiunea că vine un echipaj din Charleroi și vom ajunge astăzi în România. Dar, vă repet, nu avem nimic confirmat că vom pleca astăzi la ora 11:00 din Liege. Am înțeles că a fost ceață la Cluj, atât. Și că pasagerii de la Cluj au fost duși la Sibiu. Nimeni nu ne spune nimic. Noi estimăm că suntem 180 de persoane.", a declarat unul dintre călători, potrivit Digi24.