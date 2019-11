Este pompier și aleargă mii de kilometri pentru a ajuta copiii în dificultate! „Așa sunt eu, îmi place să ajut”

„Este foarte simplu, nu e complicat nimic din ceea ce fac. Toţi putem să facem asta, doar că trebuie să căutăm în noi resursele. Nu te costă nimic. Ziua are 24 de ore pentru toată lumea. Există timp pentru toate, cine spune că nu are timp înseamnă că nu se organizează cum trebuie. Este vorba despre priorităţi, despre ceea ce te face împlinit, despre lucrurile mărunte care îţi aduc bucurie. Nu am o reţetă anume. Fac totul cu dăruire, perseverenţă, ambiţie, antrenamente şi multă determinare. Cred că toţi ar trebui să ne dorim să facem ceva bun“, explică Sebastian Ghioca.

Această imagine l-a impus pe gânduri și l-a forțat să organizeze companii umanitare în Călărași pentru a ajuta copii și familiile aflate la nevoie. A îmbinat plăcerea de a accepta cele mai grele provocări sportive din atletism şi ciclism cu scopul declarat de a colecta fonduri pentru ajutorarea oamenilor aflaţi în nevoie.