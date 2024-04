Premiile Unica.ro 2024. Dani Oțil, Andreea Bălan și Loredana, printre câștigătorii serii

La gala de decernare a Premiilor Unica.ro 2024, au obținut premii Dani Oțil, Loredana, Andreea Bălan și Carmen Bruma.

Aseară s-au decernat Premiile Unica 2024, iar printre câștigătorii serii s-au numărat și Loredana, Andreea Bălan, Dani Oțil și Carmen Bruma.

Joi seară, pe 25 aprilie 2024, la decernarea Premiilor Unica 2024 au participat foarte mulți artiști și personalităț din showbiz. Într-un cadru extrem de luxos, mai multe vedete TV, colaboratori și prieteni ai publicației au participat la evenimentul cu fast.

Gala Premiilor Unica 2024 a fost prezentată de Andrei Leonte și Lora. Cei doi artiști au făcut spectacol pe scena de decernare a premiilor.

Cine a câștigat premii la gala Premiilor Unica 2024

Cu toții au avut parte de o petrecere pe cinste, unde s-au distrat de minune, tema galei fiind Green is the New Glam. Vedetele s-au întrecut în ținute superbe, impresionând cu prezența lor.

Citește și: Video-ul adorabil cu micuțul Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a atras atenția tuturor. Cum a fost surprins

Printre cele mai frumoase ținute ale serii au fost cele ale Loredanei, Andreei Bălan și a lui Carmen Bruma.

Loredana a purtat o rochie neagră mulată, cu o crăpătură abisală, care a atras toate privirile. Vedeta, conștientă de atuurile sale fizice, a făcut furori cu rochia care a atras toate blițurile.

Când s-a lăsat fotografiată la panou, Loredana a vrut să ridice ștacheta și mai mult și a fost luată în brațe de Cătălin Botezatu, pozând cu picioarele la vedere. În pragul unui accident vestimentar, vedeta s-a bucurat de poză și a rămas cu zâmbetul pe buze pentru că a primit premiul The Best Artist.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Andreea Bălan nu-l scapă din ochi pe Victor Cornea! Cum l-a filmat pe tenismen în propria casă: „E ca-n filme”

Andreea Bălan, care a venit însoțită de fiicele ei, a purtat și ea o ținută neagră. Rochia scurtă, pe jumătate transparentă, i-a pus în valoare talia subțire și picioarele perfecte. Vedeta s-a bucurat pentru că a primit premiul pentru Best Show, având în vedere performanțele ei spectaculoase la concerte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Carmen Bruma, superbă într-o rochie albă care i-a pus în valoare abdomenul perfect plat, a impresionat prin eleganța ei. Vedeta a ales o pereche de cercei supra-dimensionați și și-a prins părul în coc. Ea a primit premiul Healthy Lifestyle.

Citește și: Ipostaza incendiară în care s-a lăsat fotografiată Loredana pe o canapea în backstage, cu formele la vedere

Dani Oțil, elegant, într-un costum gri, a fost și el prezent la Gala Premiilor Unica 2024 și s-a simțit onorat să primească premiul pentru Best TV Show.