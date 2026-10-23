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Prețul aurului ar putea crește spectaculos în 2027! La ce valoare ar putea ajunge metalul prețios, potrivit estimărilor

Prețul aurului ar putea crește în 2027. UBS estimează o valoare de 5.400 de dolari pe uncie. Ce factori influențează evoluția metalului prețios.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 16:45 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 16:47
Prețul aurului ar putea crește spectaculos în 2027 | Profimediaimages.ro
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Prețul aurului ar putea înregistra o nouă creștere importantă în 2027, în ciuda scăderilor din ultima perioadă. Analiștii unei mari bănci internaționale estimează că metalul prețios ar putea ajunge la 5.400 de dolari pe uncie până în septembrie anul viitor. Care sunt motivele din spatele acestei prognoze și ce factori ar putea influența evoluția aurului în lunile următoare?

Cât ar putea costa aurul în 2027. Prognoza făcută de UBS

Pe 20 octombrie 2026, banca UBS a publicat o analiză privind evoluția prețului aurului în următoarele 12 luni. Potrivit estimărilor, metalul prețios ar putea ajunge la 5.400 de dolari pe uncie până în septembrie 2027.

Prognoza apare într-un moment în care aurul a pierdut aproximativ un sfert din valoarea maximă atinsă la începutul anului. Cu toate acestea, specialiștii UBS consideră că scăderile recente nu elimină factorii care ar putea susține o revenire a prețului pe termen lung.

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Totuși, estimarea de 5.400 de dolari pe uncie nu reprezintă un preț garantat. Evoluția aurului va depinde de condițiile pieței și de factorii economici care pot influența cererea pentru acest metal prețios.

Ce se întâmplă acum cu prețul aurului

Pe 23 octombrie 2026, prețul aurului era de aproximativ 4.026 de dolari pe uncie, potrivit Reuters. În timpul ședinței de tranzacționare, acesta coborâse până la 3.986 de dolari pe uncie, cel mai scăzut nivel înregistrat după 20 iulie 2026.

Scăderea s-a reflectat și în evoluția săptămânală. Aurul pierduse aproximativ 3,5% și se îndrepta spre cea mai mare scădere săptămânală din iunie încoace.

Chiar dacă prețul aurului este în scădere în prezent, perspectiva pentru 2027 rămâne diferită. UBS estimează că metalul prețios ar putea reveni și ar putea ajunge la 5.400 de dolari pe uncie până în septembrie 2027. Această prognoză este însă o estimare, nu o garanție, iar evoluția viitoare va depinde de condițiile pieței.

De ce ar putea crește din nou prețul aurului

Potrivit analizei UBS din 20 octombrie 2026, mai mulți factori ar putea susține prețul aurului în 2027. Printre aceștia se numără achizițiile băncilor centrale, care continuă să cumpere metal prețios pentru a-și diversifica rezervele și a reduce dependența de dolar.

Un alt factor este nivelul ridicat al datoriilor publice. Îngrijorările legate de situația finanțelor statelor, dar și incertitudinile geopolitice, ar putea determina unii investitori să se îndrepte spre aur, considerat un activ de refugiu în perioadele de instabilitate.

De asemenea, aurul rămâne o opțiune pentru cei care vor să își diversifice investițiile și să își protejeze patrimoniul. UBS consideră că acești factori ar putea susține cererea pentru metalul prețios, chiar dacă prețul său poate continua să înregistreze fluctuații pe termen scurt.

De ce a scăzut aurul în ultimele luni

Scăderea prețului aurului din ultimele luni are legătură cu mai mulți factori economici. Creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale americane a făcut ca aurul să fie mai puțin atractiv pentru unii investitori. Spre deosebire de obligațiuni sau depozite bancare, aurul nu generează dobândă.

Un alt factor este dolarul american puternic, care poate pune presiune asupra prețului aurului exprimat în dolari. În același timp, temerile legate de inflație au alimentat așteptările că dobânzile din Statele Unite vor rămâne ridicate. Pe 23 octombrie 2026, scumpirea petrolului a contribuit, de asemenea, la aceste îngrijorări.

Aceste evoluții arată de ce prețul aurului poate scădea chiar și în perioade de incertitudine internațională. Deși este considerat un activ de refugiu, aurul rămâne influențat de dobânzi, de evoluția dolarului și de așteptările investitorilor, notează Reuters.

Aurul a atins deja un record istoric în 2026

Prețul aurului a atins un nivel record în ianuarie 2026, când o uncie a ajuns să coste aproximativ 5.595 de dolari. Ulterior, cotațiile au scăzut considerabil, iar pe 23 octombrie prețul se situa în jurul valorii de 4.000 de dolari pe uncie, potrivit Reuters.

În acest context, estimarea UBS de 5.400 de dolari pe uncie până în septembrie 2027 ar însemna o revenire importantă a prețului aurului. Totuși, nivelul prognozat ar rămâne sub recordul atins în ianuarie 2026. Evoluția depinde însă de condițiile pieței, iar estimarea băncii nu garantează că acest preț va fi atins.

Cât ar putea crește prețul aurului, potrivit estimărilor UBS

Dacă luăm ca punct de referință prețul de aproximativ 4.026 de dolari pe uncie din 23 octombrie 2026 și îl comparăm cu prognoza UBS de 5.400 de dolari pentru septembrie 2027, diferența este de 1.374 de dolari pe uncie.

Asta ar însemna o creștere de aproximativ 34% față de cotația din 23 octombrie 2026.

Ce ar putea însemna pentru români o nouă scumpire a aurului

O eventuală creștere a prețului aurului pe piața internațională ar putea avea efecte și în România. La nivel mondial, aurul este cotat în dolari pentru o uncie troy, care echivalează cu aproximativ 31,1 grame.

În România, Banca Națională a României (BNR) publică prețul de referință al aurului în lei pentru un gram. Această valoare este influențată atât de cotația internațională, cât și de cursul de schimb dintre dolar și leu.

Astfel, o creștere de 34% a prețului aurului pe piețele internaționale nu înseamnă automat că și gramul de aur se va scumpi cu același procent în România. În plus, prețul bijuteriilor include și costurile de prelucrare, adaosurile comerciale și alte cheltuieli.

Există și estimări mai prudente pentru prețul aurului în 2027

Nu toți analiștii sunt la fel de optimiști în privința evoluției prețului aurului. Într-un sondaj publicat de Reuters pe 28 iulie 2026, la care au participat 29 de analiști și traderi, estimarea medie pentru 2027 era de 4.610 dolari pe uncie. Valoarea este mai mică decât prognoza anterioară, de 5.100 de dolari pe uncie.

Aceste estimări arată că există opinii diferite privind evoluția aurului în perioada următoare. Prognoza UBS, de 5.400 de dolari pe uncie până în septembrie 2027, este mai optimistă decât media anuală din sondajul Reuters.

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