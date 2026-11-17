Târgul de Crăciun din Sibiu s-a deschis pe 13 noiembrie, iar Piața Mare a devenit din nou locul de întâlnire al iubitorilor de sărbători. Cât te costă distracția dacă vrei să mergi acolo.
Cât costă mâncarea și băutura la Târgul de Crăciun din Sibiu
Cei care ajung în Piața Mare au de unde alege. Oferta include preparate tradiționale, dar și mâncare de tip fast-food. Printre produsele disponibile se numără sarmalele, tocănița de vită, ciolanul cu legume, plăcintele și turta dulce.
Prețurile diferă în funcție de preparat. Iată cât costă câteva dintre produsele pe care le găsiți la căsuțele din târg:
- Vin fiert (un pahar) – 15 lei
- Turtă dulce – 20 de lei
- Plăcinte – 20 de lei
- Hot dog bavarez – 40 de lei
- Tocăniță de vită (o porție) – 45 de lei
- Ciolan cu legume (o porție) – 40 de lei
- Sarmale (250 g) – 49 de lei
- Varză călită – 20 de lei
- Bere – 12 lei
- Prăjituri – 12-15 lei/100 g
Așadar, o gustare dulce sau un pahar de vin fiert costă între 15 și 20 de lei. Pentru preparatele mai consistente, vizitatorii trebuie să pregătească un buget mai mare. O porție de tocăniță de vită costă 45 de lei, în timp ce 250 de grame de sarmale ajung la 49 de lei.
Cât costă atracțiile de la Târgul de Crăciun din Sibiu
Pe lângă mâncare și băuturi, târgul are și atracții pentru cei care vor să se bucure de atmosfera sărbătorilor. Roata panoramică rămâne unul dintre punctele de interes din Piața Mare.
Prețurile pentru atracții sunt următoarele:
- Roata panoramică – 30 de lei pentru două rotații
- Trenulețul – 20 de lei pentru o plimbare de 3 minute
- Liftul Fermecat – 25-30 de lei
Care este programul Târgului de Crăciun din Sibiu
Târgul de Crăciun din Sibiu poate fi vizitat zilnic, însă programul diferă în funcție de ziua săptămânii și de sărbătorile de iarnă.
Programul obișnuit este:
Luni – vineri: 11:00 – 22:00
Sâmbătă – duminică: 10:00 – 22:00
În zilele de sărbătoare, programul este modificat:
24 decembrie: până la ora 16:00
25 decembrie: de la ora 16:00
31 decembrie: până la ora 16:00
1 ianuarie: de la ora 16:00
Accesul este gratuit, iar târgul rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027.
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