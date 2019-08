Priviți bine! Ei sunt cei doi tineri care au donat, de ziua lor, aparatură medicală de 27.000!!!

Cosmin și Oana Voevodschi sunt doi tineri antreprenori, de 33, și, respectiv 28 de ani. Anul acesta, de zilele lor de naștere, pe 3 și 5 august, au decis că nu vor cadouri, ci că vor din nou să dăruiască. Iar anul acesta norocoșii au fost cei de la Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru copii de la Gura Ocniței

Amândoi originari din orașul Găești, județul Dâmbovița, au copilărit practic împreună și au construit totul împreună. Astăzi au tot ce-și doresc și-și permit să călătorească oriunde și oricând la business class, să înnopteze la cele mai scumpe hoteluri și să guste din cele mai fine preparate în restaurantele de top din lumea întreagă.

Cea mai frumoasă zi din viața lor a fost 10 iunie 2017, ziua când s-au cununat religios. Petrecerea a fost una de neuitat cu Mihai Mitoșeru și Daniela Crudu, gazde, iar Delia invitată de onoare. Bucuria lor a fost atât de mare, încât au vrut să o împartă și cu ceilalți. Pasionați de călătorii, au oferit, prin tragere la sorți, o vacanță de vis, în Las Vegas unui cuplu care a participat la nunta lor.

Un an mai târziu, au dorit să marcheze această perioadă minunată din viața lor dăruind un altfel de bine. Spitalul din orașul Găești avea probleme cu un aparat medical de la primiri urgențe, așa că ei au cumpărat unul nou, din banii lor și l-au donat insitituției. I-a costat 25.000 de euro. “Știam că au nevoie și am vrut să facem un bine. Am trăit aici toată viața. Părinții, prietenii noștri sunt încă aici și ne-am bucurat să putem ajuta. După donația noastră, partenerul de la care am achiziționat aparatul a donat și el 5.000 de euro. A zis că l-am inspirat. Acum noi sperăm și ne dorim să-i inspirăm și pe alții pentru că sunt multe spitale în țară care au nevoie de suport”, a spus Cosmin Voevodschi.

„Anul acesta, eu și Oana am vrut să dăm ceva din binele nostru și altora și să facem asta chiar de ziua noastră. Cel mai frumos cadou este atunci când dăruiești bucurie. Și noi încercăm să facem asta an de an, mai ales că nu uităm niciodată de unde am plecat. La Gura Ocniței ajung foarte mulţi copii în fiecare zi, iar personalul de acolo face minuni. Am vrut să-i sprijinim și le-am donat aparatele noi, super performante ca să le ușurăm muncă și pentru ca cei mici să poate progresa cât mai mult și să iasă învingători din lupta cu boala”​

Anul acesta norocoșii au fost cei de la Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru copii de la Gura Ocniței. Oana și Cosmin au aflat despre povestea lor și au dotat centrul cu ceea ce le lipsea. Au scos din buzunar 27.000 de euro pentru acest lucru, dar pentru ei a fost cel mai minunat cadou de ziua lor.

Credit foto: Capital