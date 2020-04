Prof. Dr. Olga Simionescu: „Sunt sigură că România nu va ajunge ca Italia”

„Cifrele lui Nature (of course!), la #2Aprilie, sunt:

➖ Un milion de oameni infectati, peste 51 000 decese, 209 000 vindecati, 181 de tari afectate.

Numarul de cazuri este evident mai mare, nu fiecare tara are putere de testare. Cu cat se testeaza mai mult, cu atat se descopera mai multe cazuri.

➖ Interventia non-farmaceutica (inchidere scolilor, distantarea sociala,) a redus considerabil diseminarea virusului. #Germania si #Austria deja vorbesc despre relaxarea masurilor, in termeni prudenti. Incuierea oamenilor in casa a stat la baza aducerii lui Ro la un nivel sub 1.

Indicele #Ro este un parametru care se numeste “numar de reproducere eficienta a virusului” si inseamna numarul de cazuri in medie pe care o persoana infectata il poate determina atunci cand este contagioasa. Daca Ro este mai mare de 1, infectia urca. Daca Ro este sub 1, rata de infectii scade si pandemia este sub control. Ro tine insa si de apararea imunitara a gazdei si de puterea de virulenta a gazdei.

