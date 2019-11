Profesori condamnați la închisoare pentru note fictive trecute în catalog! Ce le făceau aceștia elevilor este scandalos!

Printr-o sentinta pronuntata de Judecatoria Roman, 12 profesori de la Liceul "Ion Ionescu de la Brad" din judetul Neamt au fost condamnati la un an si trei luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual in forma continuata, dupa ce au trecut in cataloage note fictive si nu au semnalat toate absentele unor elevi de la seral. In acelasi dosar a mai fost condamnata si secretara liceului, care a semnat o cerere in numele unei eleve, relateaza Mediafax.

Marturiile profesorilor din timpul judecatii sunt foarte asemanatoare, cei mai multi declarând ca nu sunt vinovati, ca nu i-au notat pe elevi fara ca acestia sa fie prezenti la ore si ca notele si absentele erau trecute initial intr-un carnet sau pe foi, iar mai apoi in catalog.

Singurul lucru care difera de la un profesor la altul este metoda de evaluare. Spre exemplu, profesoara de limba engleza a spus ca isi asculta elevii, ca le dadea teste si referate sau proiecte de echipa.

"Indiferent de modalitatea in care nota elevii, acorda note doar celor care erau prezenti la ore, cu precizarea ca notele si absentele nu erau trecute cu operativitate in catalog deoarece nu reusea (...) la fiecare ora de curs. (...) Acestea (...) evidentiate intr-un caiet personal pe care sunt obligati sa il tina conform regulamentului. in prima faza nota absentele in acest caiet si datorita faptului ca prindea catalogul mai rar, nu reusea sa se incadreze inainte de perioada de raportare a absentelor la ISJ. in aceste conditii nu mai reusea sa treaca toate absentele, acestea fiind evidentiate in catalog doar partial", se arata in motivarea instantei.