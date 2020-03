Profesorul Streinu-Cercel, avertisment dur pentru români: ”Primul vârf al crizei provocate de coronavirus va fi după Paște!”

Într-o declarație făcută la Antena 3, acesta a declarat că o ”explozie” de cazuri va fi peste o lună, după Paște.

"Noi am avut o intrare masivă între concetățeni români veniți din Italia. Ce vedem în momentul de față sunt cazurile de contact pe această relație. Nu trebuie să fii savant ca să-ți dai seama că avem concetățeni care trăiesc în Spania și care s-au repatriat în ultima perioadă. O parte din acești concetățeni aduc cu ei virusul. Cei care au fost în carantină și s-au dovedit ulterior a fi pozitivi pentru acest coronavirus au venit din această relație.

ULTIMĂ ORĂ! Numărul cazurilor confirmate de contaminare cu coronavirus în România a crescut la 260

Știți că există un indicator care spune cam care ar fi rata de atac. În momentul de față se vorbește despre o rată de atac de 2,5-3. Dacă mai luăm în calcul faptul că într-un an - un an și jumătate circulația virusului ar trebui să ajungă undeva la 80% din populație și luăm în calcul 19 milioane de oameni cât are România, calculul e simplu", a spus Streinu-Cercel la Antena 3.