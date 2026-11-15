Bosnia-Herțegovina - România, 17 noiembrie 2026. La ce oră începe meciul și unde se transmite la TV

Naționala României se pregătește pentru o nouă confruntare importantă în Liga Națiunilor! Marți, 17 noiembrie 2026, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina, în deplasare, în ultima partidă din grupa B4 a competiției. Suporterii care vor să urmărească duelul trebuie să știe la ce oră începe meciul și pe ce post de televiziune va fi transmis. Iată mai multe detalii!

Când se joacă Bosnia-Herțegovina - România

Partida dintre Bosnia și Herțegovina și România este programată marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 21:45, ora României.

Meciul se va disputa pe stadionul Bilino Polje din Zenica, acolo unde echipa națională va evolua în fața suporterilor gazdelor.

Confruntarea reprezintă ultima apariție a tricolorilor în această ediție a grupelor Ligii Națiunilor. România va încheia astfel parcursul din grupa B4, din care mai fac parte Bosnia și Herțegovina, Polonia și Suedia.

Articolul continuă după reclamă

Unde se transmite la TV meciul Bosnia-Herțegovina - România

Vești bune pentru microbiști! Partida dintre Bosnia și Herțegovina și România va putea fi urmărită în direct la televizor, pe Antena 1.

Așadar, suporterii vor putea urmări evoluția tricolorilor de acasă, fără să fie nevoiți să se deplaseze până în Bosnia și Herțegovina.

Unde se joacă partida și care este miza confruntării

Meciul va avea loc pe stadionul Bilino Polje din Zenica, arena pe care Bosnia și Herțegovina își dispută partidele de pe teren propriu.

Duelul este cu atât mai important cu cât reprezintă ultima etapă a grupei B4. Rezultatul final va conta pentru stabilirea clasamentului și pentru situația celor două reprezentative în competiție.

În tur, disputat la București, Bosnia și Herțegovina s-a impus în fața României cu scorul de 4-2. Astfel, tricolorii vor avea ocazia să încerce să obțină un rezultat mai bun în partida din deplasare.

Citește și: Ce au scris suedezii după România – Suedia 0-1: „Românii apelează la Potter să le repare naționala”