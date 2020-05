Studentul la medicină care ajută GRATUIT copii cu matematica: "Materia este multă pentru ei. Vin cu un ajutor pentru cei care nu au posibilități"

Radu Dimulescu a vorbit despre cum a decis să îi ajute gratuit pe elevii copleşiţi de teme, potrivit Antena3.

"Am vrut să vin cu acest ajutor pentru că și eu, ca să fac performanță la matematică, am fost ajutat, am avut sprijin din partea familiei, de o profesoară extraordinară, care a rândul ei a făcut meditații pe gratis. Dacă tot avem timp în perioada asta, am zis să vin și eu cu un pic de ajutor pentru alți copii care, poate, n-au avut condițiile pe care le-am avut eu", spune Radu Dimulescu la Antena3.

De aproxiamtiv trei săptămâni s-au înscris 150 de părinți cu copii