Regulile de călătorie cu avionul se schimbă de la 1 ianuarie 2020. Pasagerii neliniștiți ar putea ajunge la închisoare

Protocolul Montreal 2014 sau MP14, este un tratat global recunoscut de 22 de națiuni din întreaga lume, care permite țărilor membre să pedepseasca pasagerilor neliniștiți.

Dacă până acum un pasager cu un comportament neadecvat putea fi urmărit doar de țara în care aeronava era înregistrată, de la 1 ianuarie lucrurile se schimbă complet.

Până acum dacă un pasager aflat sub influenta alcoolului provoacă haos pe un avion înregistrat în România, dar călătorește în străinătate, România are dreptul legal de a judeca acea persoană.

De la 1 ianuarie dacă nu vor fi arestați până in momentul aterizarii într-o țară străină, problemele cu privire la cine are dreptul de a-l judeca pe pasagerul nelinistit nu vor inceta sa apara. Ai fost arestat la aterizarea într-o țară străină, acea țară are dereptul de a te judeca.