Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro - Galați. Note finale pe a1.ro

Află rezultate finale Evaluare Națională 2019 Edu.ro pentru județul Galați în articolul a1.ro!

Update 29 iunie: Rezultate finale sunt publicate în acest articol. Vezi aici REZULTATE FINALE Evaluare Națională 2019

Primele rezultate la Evaluare Națională 2019 pentru județul Galați au fost publicate în acest articol, marți 25 iunie 2019

Rezultatele de la Capacitate vor fi publicate și de Ministerul Educației, pe http://evaluare.edu.ro. Elevii nemulțumiți de notele obținute Evaluarea Națională, pot depune contestație în aceeași zi, între orele 14:00 și 20:00. Atenție, însă nota finală, în urma contestațiilor, poate să crească sau poate să scadă. Vezi -> regulament contestații Evaluare Națională 2019.

Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro Galați- Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Rezultate Evaluare Națională 2019 Galați. Calendar admitere liceu 2019

3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere la liceu

4 – 8 iulie 2019 Verificarea fişelor de înscriere la liceu și corectarea eventualele greşeli în baza de date computerizată

12 iulie 2019 Repartizarea computerizată la liceu

Top Licee în județul Galați

Colegiul Naţional "V. Alecsandri"

2. Colegiul Naţional "C. Negri"

3. Colegiul Naţional "Al. I. Cuza"

4. Liceul Teoretic "E. Racoviţă"

5. Colegiul Naţional "M. Kogălniceanu"

6. Colegiul Naţional "S. Haret"

7. Liceul Teoretic "Dunărea"

8. Liceul Teoretic "M. Eliade"

9. Colegiul Economic "V. Madgearu"

10. Liceul din Tg. Bujor

11. Colegiul Naţional "C. Hogaş"

12. Liceul de Artă "D. Cuclin"

13. Liceul "C. Conachi" Pechea

14. Seminarul Teologic

15. Liceul "Sf. Maria"

16. Colegiul Agricol Tecuci

17. Colegiul "Elena Doamna"

18. Liceul de Marină

19. Liceul "A. Saligny"

20. Liceul "Marin Coman"

21. Liceul CFR

22. Colegiul "Traian Vuia" (Auto)

23. Colegiul "D. Moţoc"

24. Liceul din Bereşti -

25. Liceul cu Program Sportiv

26. Colegiul "Paul Dimo"

27. Colegiul "Radu Negru"

28. Liceul din Tudor Vladimirescu

29. Liceul din Cudalbi

30. Liceul "Ov. Caledoniu"

31. Liceul "Elena Caragiani"

32. Liceul din Corod

33. Colegiul "Aurel Vlaicu" (Metalurgic)

34. Liceul din Iveşti

Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro Galați- Notele finale, după contestații, vor fi afișate, sâmbătă, 29 iunie 2019.

Vezi AICI ultima medie admitere liceu pentru fiecare liceu din județul Galați!

