Rezultate Loto 20 mai 2021. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Ca în fiecare zi de joi și duminică, când Loteria Română face trageri Loto, rezultatele la categoriile 6/49, 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus sunt afișate după ora 18:15.

A1.ro vă prezintă mai jos numerele câștigătoare Loto de joi, 20 mai 2021.

Rezultatele loto 20 mai 2021 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc Plus, Super Noroc și Noroc sunt următoarele:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6/49:

Care sunt premiile din 20 mai 2021 la 6 din 49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 20 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 mai, Loteria Română a acordat 32.161 de câştiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.

Report Loto 6/49 din 20 mai 2021

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,39 milioane lei (peste 2,51 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,54 milioane lei (peste 313.000 de euro).

Report Joker și Noroc Plus

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 27,88 milioane lei (peste 5,66 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 31.300 de lei.

Report Loto 5/40 la tragerile din 20 mai

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 216.500 de euro).

Report la Super Noroc

La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 95.000 de lei (peste 19.300 de euro).

Premiul la categoria a II-a Joker, câștigat pe 16 mai 2021

La tragerea Joker de joi, 16 mai a.c., la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 193.276,53 lei. Biletul norocos a fost jucat în Reșița și a fost completat cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.

Premiul la categoria a III-a Joker, câștigat pe 16 mai 2021

La tragerea Joker de joi, 16 mai a.c., la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 125.822,97 lei, iar biletul norocos a fost jucat în sectorul 5, Bucureşti şi a fost completat, de asemenea, cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.

Rezultatele loto 16 mai 2021 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc Plus, Super Noroc și Noroc sunt următoarele:

Joker: 36, 7, 8, 25, 13, +1

Loto 6 din 49: 3, 36, 9, 41, 11, 24

Loto 5 din 40: 14, 5, 31, 21, 7, 37

Noroc: 5, 9, 7, 4, 4, 4, 0

Super Noroc: 2, 2, 5, 3, 1, 1

Noroc Plus: 2, 8, 1, 1, 6, 9