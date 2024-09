Rezultate Loto 23 septembrie 2024. Report cumulat la Noroc de peste 6,27 milioane de euro! Ce premii sunt în joc pentru joi

Luni, Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 22 septembrie 2024, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 26 septembrie 2024. Află ce sume sunt puse în joc.

Joi, 26 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 26.500 de castiguri in valoare totala de peste 1,86 milioane de lei.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 22 septembrie 2024. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 116.463,60 lei.

Report loto 26 septembrie 2024 la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 32,30 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,31 milioane de lei (peste 2,07 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 679.800 de lei (peste 136.600 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 659.000 de lei (peste 132.400 de euro), iar la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 42.200 de lei. La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 29.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,11 milioane de lei (peste 224.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 168.800 de lei (peste 33.900 de euro).

Rezultate Loto din 22 septembrie 2024 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română va extrage numerele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 22 septembrie 2024:

Extragerea Loto 22 septembrie 2024: rezultate și numere câștigătoare

Loto 6/49: 22, 46, 17, 15, 28, 23

Noroc: 0, 3, 9, 9, 3, 2, 3

Joker: 15, 6, 27, 29, 28 +17

Noroc Plus: 4, 5, 0, 9, 7, 3

Loto 5/40: 28, 33, 40, 34, 36, 17

Super Noroc: 8, 2, 1, 2, 2, 0

Tragerile Loto de joi, 26 septembrie 2024, se vor difuza începând cu ora 18:30 în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Ultima extragere are loc în jurul orei 18:50, atunci când se vor trage numerele câștigătoare pentru Loto 6/49.