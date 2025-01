Noi trageri Loto au fost organizate duminică, 26 ianuarie 2025, de către Loteria Română.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto, 26 ianuarie 2025. Report de peste 2,42 milioane de euro la Noroc

Report cumulat la Noroc de peste 2,42 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,94 milioane de euro.

Citește și: Rezultate Loto azi, 26 ianuarie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Joi, 30 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 26.700 de castiguri in valoare totala de peste 1,94 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,33 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,06 milioane de lei (peste 2,42 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,68 milioane de lei (peste 1,94 milioane de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 61.300 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 35.100 de lei.

Citește și: Rezultate Loto, 23 ianuarie 2025. Report de 2,1 milioane de euro la tragerea Loto 6/49

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 124.300 de lei (aproximativ 25.000 de euro) , iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 35.700 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 46.100 de lei.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 53.588,88 de lei.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 110.529,59 de lei.