Rezultate Loto, 4 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,4 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,64 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 4 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 8 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 4 octombrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 8 octombrie 2026 | Shutterstock/ AI

Joi, 8 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri în valoare de 1,66 de milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro, iar la Joker reportul este de aproximativ 1.6 milioane de euro.

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Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

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Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 4 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 86.046 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. De asemenea, la tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria N-3 in valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

Rezultate Loto la Noroc din 4 octombrie 2026: 1 8 9 3 9 3 5

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 365.367,95 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultate Loto la Joker din 4 octombrie 2026: 25, 32, 14, 34, 11 + 9

La tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila Amparcat.ro.

Rezultate Loto 5/40 din 4 octombrie 2026: 32, 14, 4, 7, 28, 34

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 4 octombrie 2026:

Rezultate Loto 6/49 din 4 octombrie 2026: 24, 10, 12, 15, 32, 40

Rezultate Loto la Noroc Plus din 4 octombrie 2026: 0 8 0 3 9 2

Rezultate Loto la Super Noroc din 4 octombrie 2026: 4 1 6 6 2 8

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,4 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,64 milioane de euro

Joi, 8 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 4 octombrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 29.400 de castiguri in valoare totala de peste 6,04 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).