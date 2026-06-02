Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă. Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Un curier care a câștigat milioane la loto s-a întors la fostul loc de muncă pentru a-și surprinde colegii cu flori și bilete norocoase.

Un curier care a câștigat 5,6 milioane de lire sterline la loto s-a întors la fostul loc de muncă pentru a-și surprinde colegii. Gestul său a emoționat pe toată lumea. Bărbatul le-a dus buchete de flori și bilete norocoase la loto celor alături de care a lucrat ani la rând.

Gary McDonald, în vârstă de 61 de ani, și-a părăsit locul de muncă după ce a dat lovitura la loto anul trecut. Totuși, înainte să plece definitiv, și-a promis că se va întoarce într-o zi pentru a împărți din norocul său cu foștii colegi.

Bărbatul a lucrat mai bine de trei decenii ca livrator de colete. După câștigul uriaș, viața lui s-a schimbat complet. Gary s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Anita, și s-a mutat din Barking, estul Londrei, într-o nouă casă din Essex.

„Au fost 12 luni nebunești, de la momentul în care am aflat că am câștigat jackpotul de 5,2 milioane de lire sterline și până la apariția în reclama TV pentru loto, căsătorie și mutare. Bine că m-am pensionat devreme, pentru că viața de milionar la loto pare o ocupație cu normă întreagă. Cu toate acestea, sunt încântat să ies astăzi din pensie pentru a-mi respecta promisiunea”, a declarat acesta, potrivit Independent.co.uk.

Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Gary McDonald și-a surprins foștii colegi chiar la locul de muncă. Le-a oferit flori și bilete la loto, iar reacțiile acestora au fost pline de emoție.

„A fost minunat să-i surprind pe foștii mei colegi. Expresiile lor au fost neprețuite. Cred că am reușit să răspândesc puțină bucurie astăzi”, a mai spus el.

Foștii săi colegi au mărturisit că i-au simțit lipsa după plecare. Unul dintre ei a povestit cât de apreciat era Gary în colectiv.

„De când îl știu, Gary era aici în fiecare zi, indiferent de vreme, mereu cu un zâmbet și o glumă bună. Când a dispărut brusc anul trecut, m-am temut că s-a întâmplat ceva grav. Am fost foarte fericit când am aflat adevăratul motiv. Sincer, nu cred că exista cineva mai potrivit să câștige la loto”, a spus unul dintre colegii săi.

La rândul său, Gary a recunoscut că legăturile create la fostul loc de muncă au însemnat enorm pentru el.

„Întotdeauna am fost mândru de munca mea, însă oamenii pe care îi vedeam zilnic au făcut totul special. Cu un salut, câteva vorbe sau chiar o ceașcă de ceai, am creat relații adevărate. De aceea, după ce am câștigat la loto, m-am gândit mereu și la ei”, a declarat fostul curier.



