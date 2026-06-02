Antena Căutare
Home News Social Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă. Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă. Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Un curier care a câștigat milioane la loto s-a întors la fostul loc de muncă pentru a-și surprinde colegii cu flori și bilete norocoase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 19:28 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 19:40
Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă. Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un curier care a câștigat 5,6 milioane de lire sterline la loto s-a întors la fostul loc de muncă pentru a-și surprinde colegii. Gestul său a emoționat pe toată lumea. Bărbatul le-a dus buchete de flori și bilete norocoase la loto celor alături de care a lucrat ani la rând.

Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă

Gary McDonald, în vârstă de 61 de ani, și-a părăsit locul de muncă după ce a dat lovitura la loto anul trecut. Totuși, înainte să plece definitiv, și-a promis că se va întoarce într-o zi pentru a împărți din norocul său cu foștii colegi.

Bărbatul a lucrat mai bine de trei decenii ca livrator de colete. După câștigul uriaș, viața lui s-a schimbat complet. Gary s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Anita, și s-a mutat din Barking, estul Londrei, într-o nouă casă din Essex.

Articolul continuă după reclamă

„Au fost 12 luni nebunești, de la momentul în care am aflat că am câștigat jackpotul de 5,2 milioane de lire sterline și până la apariția în reclama TV pentru loto, căsătorie și mutare. Bine că m-am pensionat devreme, pentru că viața de milionar la loto pare o ocupație cu normă întreagă. Cu toate acestea, sunt încântat să ies astăzi din pensie pentru a-mi respecta promisiunea”, a declarat acesta, potrivit Independent.co.uk.

Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Gary McDonald și-a surprins foștii colegi chiar la locul de muncă. Le-a oferit flori și bilete la loto, iar reacțiile acestora au fost pline de emoție.

„A fost minunat să-i surprind pe foștii mei colegi. Expresiile lor au fost neprețuite. Cred că am reușit să răspândesc puțină bucurie astăzi”, a mai spus el.

Foștii săi colegi au mărturisit că i-au simțit lipsa după plecare. Unul dintre ei a povestit cât de apreciat era Gary în colectiv.

Citește și: Rezultate Loto azi, 31 mai 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

„De când îl știu, Gary era aici în fiecare zi, indiferent de vreme, mereu cu un zâmbet și o glumă bună. Când a dispărut brusc anul trecut, m-am temut că s-a întâmplat ceva grav. Am fost foarte fericit când am aflat adevăratul motiv. Sincer, nu cred că exista cineva mai potrivit să câștige la loto”, a spus unul dintre colegii săi.

La rândul său, Gary a recunoscut că legăturile create la fostul loc de muncă au însemnat enorm pentru el.

„Întotdeauna am fost mândru de munca mea, însă oamenii pe care îi vedeam zilnic au făcut totul special. Cu un salut, câteva vorbe sau chiar o ceașcă de ceai, am creat relații adevărate. De aceea, după ce am câștigat la loto, m-am gândit mereu și la ei”, a declarat fostul curier.


Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoți...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Observatornews.ro Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac
Antena 3 „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoționat țara
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SHERO a ajuns la Londra
DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SHERO a ajuns la Londra
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții.... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau digitalizarea moldovenilor!
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau... BZI
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier Jurnalul
Stația de metrou din București care ascunde un ocean preistoric. Motivul incredibil pentru care Politehnica este unică în lume
Stația de metrou din București care ascunde un ocean preistoric. Motivul incredibil pentru care Politehnica este... Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x