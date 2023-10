Rezultate Loto 5 octombrie 2023. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele la extragerile loto de joi, 5 octombrie 2023, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare la toate categoriile de joc ale Loteriei Române, Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de joi, 5.10.2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50 și poți afla de pe a1.ro care sunt numerele norocoase de azi.

Rezultate Loto 5 octombrie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de joi, începând cu ora 18:30. Descoperă mai jos care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 5 octombrie 2023. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de joi. Succes!

Loteria Română a anunțat report la cele mai importante categorii de joc, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 2.301.370,40 (categoria I)

LOTO 5/40 – 610.776,00 lei (categoria I)

NOROC – 6.493.698,18 lei (categoria I)

Rezultatele loto joi, 5 octombrie 2023: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Rezultate Loto la Joker, 5 octombrie 2023:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 5 octombrie 2023:

Rezultate Loto la Super Noroc, 5 octombrie 2023:

Rezultate Loto la Noroc, 5 octombrie 2023:

Rezultate la Loto 5 din 40, 5 octombrie 2023:

Rezultate la Loto 6 din 49, 5 octombrie 2023:

Report cumulat la Noroc de peste 1,53 milioane de euro

Joi, 5 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 1 octombrie, Loteria Romana a acordat 21.347 de castiguri in valoare totala de peste 1,39 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,30 milioane de lei (peste 462.600 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,66 milioane de lei (peste 1,53 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,86 milioane de lei (peste 2,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 65.000 de lei (peste 13.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 427.800 de lei (peste 85.900 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 610.700 de lei (peste 122.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 46.800 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 1 octombrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 106.187,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Baia Mare.