Rezultate Loto 6 din 49. Numerele câștigătoare extrase joi, 16 iulie 2020. Report la categoria I de peste 4,61 milioane de lei

Loto 6/49. Rezultate 16 iulie 2020. Report la categoria I de peste 4,61 milioane de lei

Report la Joker la categoria I de aproximativ 7,97 milioane de lei

La Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 4,61 milioane de lei (peste 952.500 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,4 milioane de lei (aproximativ 497.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 7,97 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 188.000 de lei (aproximativ 39.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 257.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 79.000 de lei (peste 16.300 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 66.300 de lei (peste 13.700 de euro).