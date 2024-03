Rezultate Loto azi, 28 martie 2024. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto de joi, 28 martie 2024, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare azi la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, joi 28 martie 2024 | sursa foto: Shutterstock

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi joi 28.03.2024, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului.

Tragerile Loto 6 din 49 se încheie în jurul orei 18:50. Aflați de pe a1.ro care sunt numerele norocoase la tragerea de azi.

Rezultate Loto azi, joi 28 martie 2024, la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de azi, joi 28 martie 2024. S-au aflat rezultatele loto 6 din 49 de azi, rezultatele loto 5 din 40 de azi și rezultatele Noroc, Joker, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de joi. Succes!

Rezultatele loto azi, joi 28 martie 2024: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de azi, joi 28 martie 2024, în rândurile următoare:

Rezultate Loto la Joker azi, joi 28 martie 2024:

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, joi 28 martie 2024:

Rezultate Loto la Super Noroc azi, joi 28 martie 2024:

Rezultate Loto la Noroc azi, joi 28 martie 2024:

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, joi 28 martie 2024:

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, joi 28 martie 2024:

Rezultate loto 6 din 49 azi, joi 28 martie 2024

Report cumulat la Noroc de peste 1,81 milioane de euro

Joi, 28 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 24 martie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,69 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,35 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 849.000 de lei (peste 170.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 86.600 de lei (peste 17.400 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 204.800 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 52.200 de lei (peste 10.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7.100 de lei.

La tragerea Joker la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 129.530,11 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Targu Mures.