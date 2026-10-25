Rezultatele loto la extragerile de azi, 25 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026: Fond de câștiguri suplimentat cu 500.000 de lei, la Loto 6 din 49 | antena 1

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 25 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

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Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 25 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 25 octombrie 2026: 10, 39, 20, 16, 1, 8

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 25 octombrie 2026: 2, 4, 0, 9, 0, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 25 octombrie 2026: 8, 22, 12, 21, 1, 16

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 25 octombrie 2026: 4, 1, 3, 0, 0, 8

Rezultate Loto la Noroc, azi, 25 octombrie 2026: 4, 2, 5, 7, 4, 2, 9

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 25 octombrie 2026: 39, 10, 33, 27, 29, 28

Report la Noroc în valoare de peste 283.000 de euro. Suplimentar 500.000 de lei pentru tragerea din 25 octombrie 2026 categoria I la Loto 6/49

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22 octombrie 2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din 25 octombrie 2026. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker este în joc un report la categoria I în valoare de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 289.700 de lei. La Loto 5/40, la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 39.300 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 518.700 de lei (peste 96.900 de euro).

Premiul de peste 3,3 milioane de euro la Loto 6/49, câștigat la tragerea de joi. Un alt jucător a dat lovitura la 5/40

Tragerile loto de joi, 22 octombrie, au adus câștiguri importante pentru jucătorii din România. Potrivit Loteriei Române, au fost acordate 23.100 de premii, în valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.

Cel mai mare câștig a fost obținut la Loto 6/49, unde un jucător a nimerit toate cele șase numere norocoase și a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro. Acesta este al treilea premiu de categoria I acordat la Loto 6/49 în cursul anului 2026.

Câștig important și la Loto 5/40

Vești bune au fost și pentru un participant la Loto 5/40. La această categorie s-a înregistrat un câștig de categoria I în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma oficială joc-loto.loto.ro.

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Cele două premii au făcut ca tragerile de joi să fie unele deosebit de importante pentru câștigători, în contextul în care valoarea totală a premiilor acordate a depășit 19,78 milioane de lei.

Informațiile privind câștigurile au fost anunțate de Loteria Română după extragerile din 22 octombrie.