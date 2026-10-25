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Diseară, 25 octombrie, de la 20:00 pe Antena 1. Mirela Vaida și Oana, supărate pe Torje și Alexuc. Ce s-a întâmplat între ei

Mirela Vaida și Oana s-au supărat pe Torje și Alexuc. Motivul? Îl vei descoperi diseară, 25 octombrie de la 20:00 pe Antena 1.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 16:28 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 16:33
Diseară, 25 octombrie, de la 20:00 pe Antena 1. Mirela Vaida și Oana, supărate pe Torje și Alexuc. Ce s-a întâmplat între ei | antena 1
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Tensiuni neașteptate și replici savuroase între Mirela Vaida, Oana, Torje și Alexuc! Spiritele s-au încins, iar schimbul de replici dintre cele două vedete și campionii Torje și Alexuc a devenit din ce în ce mai acid.

Diseară, 25 octombrie, de la 20:00 pe Antena 1

Nici ironiile, nici avertismentele nu au lipsit, iar Mirela Vaida și Oana au demonstrat că nu se lasă ușor intimidate. Ce anume a declanșat conflictul și de ce au ajuns cele două să le răspundă atât de tăios celor doi sportivi? Rămâne un mister până la difuzarea ediției!

Totul a culminat cu un schimb de replici în care ironiile au curs fără oprire. La un moment dat, Torje a lansat o remarcă ce nu a trecut neobservată: „Sănătate, numai bine. Ce mă bucur că sunteți femeie deșteaptă!”. Răspunsul Mirelei Vaida a venit imediat, iar prezentatoarea a dus ironia mai departe, pomenindu-le și pe Maurice, Loredana și Ana.

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„Deci Maurice e prost, Loredana și cu Ana și mai proaste”, a replicat Mirela, înainte de a-i transmite lui Torje un avertisment care promite să stârnească hohote de râs: „Data viitoare... Lasă, Torjică, că-ți arăt eu ție!”.

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Mirela Vaida și Oana, replici neașteptate pentru Torje și Alexuc: „Mai bine taci!”

Nici Oana nu a rămas indiferentă la schimbul de replici. Aceasta a intervenit cu o observație scurtă, dar sugestivă: „Mai bine taci, că se supără aici!”. De aici, discuția a continuat într-o notă ironică, iar cele două au avut câteva remarci care au făcut momentul și mai savuros.

Oana a adus în discuție și o doamnă în vârstă, despre care a vorbit într-un mod amuzat, în timp ce Mirela Vaida a continuat seria comentariilor cu aceeași energie. „Atât îi ceream, să sară!”, a spus prezentatoarea în timpul unei probe despre care veți vedea mai multe la ora 20:00 pe Antena 1.

„Oana, o regenera!”, a continuat Mirela, iar Oana a completat momentul cu o altă replică memorabilă: „Oameni cu un picior în groapă și acum le lungeai tu viața!”.

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Ce au avut, de fapt, de împărțit Mirela Vaida și Oana cu Torje și Alexuc? Ce i-a făcut pe toți să ajungă la asemenea replici și cum se va încheia confruntarea?

Toate momentele și schimbul savuros de replici vor putea fi urmărite diseară, de la ora 20:00, la Antena 1!

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