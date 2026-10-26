Roberta Toader, mărturisire tulburătoare despre momentul în care i-ar fi fost puse substanțe interzise, la 18 ani

Roberta Toader a făcut mărturisiri tulburătoare despre un episod din viața sa. Bruneta a povestit ce s-ar fi întâmplat cu ea la vârsta de 18 ani.

Roberta Toader a vorbit despre o experiență dificilă prin care ar fi trecut pe când avea doar 18 ani. Bruneta a făcut dezvăluiri despre momentul în care, potrivit mărturisirilor sale, i-ar fi fost puse substanțe interzise în băutură.

Roberta Toader, mărturisire tulburătoare despre momentul în care i-ar fi fost puse substanțe interzise în băutură, la 18 ani

Roberta Toader a făcut mărturisiri tulburătoare despre o experiență prin care spune că ar fi trecut la vârsta de 18 ani. A povestit cum s-ar fi simțit după ce a mers la un majorat alături de Radu, actualul său logodnic. Potrivit relatării sale, totul s-ar fi petrecut după ce a mers la bar să își ia o băutură. Tânăra susține că, din acel moment, amintirile sale au devenit neclare.

Bruneta a început prin a povesti că, pe vremea când era elevă de liceu, a fost invitată la petrecerea organizată de o colegă de clasă.

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Petrecerea avea loc într-o locație aflată la doar câteva minute de mers pe jos de casa ei.

Roberta a povestit că, în seara respectivă, băuse doar unul sau două pahare. Cu toate acestea, comportamentul său de mai târziu a ridicat semne de întrebare.

Ce s-ar fi întâmplat după petrecere

Potrivit relatării sale, Radu i-ar fi spus ulterior că, deși părea să fie beată, vorbea coerent. Acesta ar fi luat-o la el acasă. Roberta a povestit și un alt episod din acea seară, în care ar fi încercat să mângâie niște câini aflați în spatele unui gard, dar animalele ar fi mușcat-o de mână.

Tânăra spune că nu își poate explica exact cum s-a ajuns la acel moment.

După acest episod, cei doi ar fi mers să își cumpere ceva de mâncare, apoi ar fi luat un taxi spre casă. Roberta a povestit că, după ce au coborât din mașină, comportamentul său ar fi devenit și mai neobișnuit. Ea ar fi început să se plângă de dureri puternice la genunchi, s-ar fi așezat în mijlocul străzii și ar fi țipat și plâns.

Un alt detaliu care i-a atras atenția a fost felul în care s-a simțit în dimineața următoare. Roberta spune că, având în vedere starea în care fusese în noaptea precedentă, se aștepta să se trezească mahmură și cu o durere puternică de cap. În schimb, susține că s-a simțit neobișnuit de bine.

Ce i-ar fi spus un amic despre experiența sa

Roberta a mai spus că, ulterior, a discutat despre această experiență cu un amic care lucra ca barman. Potrivit tinerei, acesta i-ar fi explicat că astfel de situații ar putea fi mai frecvente decât se crede.

Bruneta a recunoscut că regretă faptul că nu a făcut analize după acel episod.

„Un amic de-al nostru era barman și ne-a povestit că acum chestia asta este mai comună decât credem și că așa se manifestă. Îmi pare rău că nu am fost la analize pentru că mie nu mi-a venit să cred că asta s-a întâmplat într-un mediu controlat”, a mai spus Roberta Toader.

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