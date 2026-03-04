Antena Căutare
Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise. În trecut a vrut să-și ia viața, dar a fost salvat în ultimul moment

Și-a deschis inima în fața fanilor și a spus adevărul despre una dintre cele mai dificile momente din viața sa.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 15:41 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 15:43
Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise | Profimedia Images

Cântărețul nu se află la prima abatere. În trecut, a încercat să-și ia viața însă a fost salvat în ultima secundă de către una dintre colegele de trupă. A fost judecat de-a lungul timpului pentru orientarea sa sexuală, și după ultimul turneu RBD a ajuns să depindă din nou de substanțele interzise.

Artistul mexican a dezăluit pentru prima oară, în detaliu, ce s-a întâmplat după ultimul turneu RBD. A susținut mai multe concerte în toate colțurile lumii împreună cu colegii săi, însă la final a luat decizia de a consuma substanțe interzise încă o dată.

Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise

Într-un interviu recent, acesta a decis să fie mai sincer ca niciodată. A povestit despre drumul pe care l-a început către o viață liniștită. Faimosul ce a făcut parte din distribuția telenovelei Clase 406 a explicat că după o experiență extrem de intensă pe plan personal, a recăzut în patima substanțelor interzise.

În fața confuziei și a vulnerabilității, Christian Chávez și-a recunoscut fapta. În fața sa, artistul s-a internat singur într-o clinică de dezintoxicare din California. Pe toată durata internării, artistul RBD a putut lucra cu emoțiile și dezechilibrele. În acest sens, a putut să observe motivul real din spatele recăderii sale.

Citește și: Christopher von Uckermann, actorul care îl interpreta pe Diego în telenovela ''Rebelde'' este total schimbat. Cum arată acum

În cadrul celei mai recente declarații, Christian Chávez a menționat faptul că persoana care își dorește să depășească momentele dificile nu are cum să treacă printr-un proces „liniar”. Munca pe care o face un astfel de om este zilnică și constă mai ales în identificarea problemelor emoționale. În particular, acesta s-a simțit dat la o parte încă din copilărie.

În acest punct al vieții sale, Christian Chávez sărbătorește deja doi ani. Timp în care nu a mai consumat substanțe interzise, așa cum singur a precizat.

Procesul prin care a trecut Christian Chávez pentru a scăpa de adicții

Singur a subliniat că cel mai important este să fii perseverent atunci când vine vorba despre adicții.

„Recuperarea necesită răbdare. Cel mai important este să nu te lași niciodată și să continui să ceri ajutor atunci când este necesar.”, a declarat artistul RBD. În prezent, faimosul RBD spune că se simte mai sigur ca oricând pe emoțiile sale.

Pe lângă adicții, Christian Chávez a adus în discuție teme care i-au afectat stabilitatea emoțională încă din adolescență. Printre factorii determinanți a menționat și faptul că a crescut într-o familie catolică. A urmat de asemenea o școală cu profil religios, experiențe ce i-au afectat felul în care a văzut viața.

Citește și: Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a

În urmă cu 18 ani, artistul RBD și-a făcut publicul orientarea sexuală. Acea situație i-a adus pierderi profesionale, dar și „bătăi de joc” în plan personal. Acest lucru i-a intensificat presiunea emoțională și mediatică, se arată pe un site.

De-a lungul anilor, a apelat la substanțele interzise ca mecanism de evadare din lumea cotidiană. Procesul de recuperare al artistului a coincis cu comentariile pe care le-a primit în mediul online în urma unor apariții concertul RBD din Brazilia. Astfel, din cauza a ceea ce i s-a întâmplat de-a lungul timpului, a început să sufere de sindromul colonului iritabil.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

