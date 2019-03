Avea ultimul model de iPhone, geantă de sute de dolari și bijuterii, dar cerșea în SUA! Cum îi păcălea o româncă pe americani 

O româncă de 34 de ani a fost reținută de polițiștii din New Jersey, Statele Unite ale Amercii, după ce a fost prinsă la cerșit. Ea solicita bani trecătorilor pentru a cumpăra scutece copilului.

Despre Dorina Căldăraș, o femeie de 34 de ani din România, s-au scris multe în presa din România. Acum, însă, ea a fost arestată de polițiști, după ce a fost prinsă în timp ce cerșea

”Am un bebeluş. Vă rog în numele lui Dumnezeu ajutaţi-mă să cumpăr lucruri pentru copil şi scutece”, scria pe pancarta afişată public de Dorina Căldăraş.

În urma audierilor, însă, oamenii legii au stabilit că aceasta avea o geantă de 500 de dolari, bijuterii, dar și un iPhone X.

”Femeia cerea bani pentru copilul ei, însă colegii noştri i-au atras atenţia că are o geantă de 500 de dolari, câteva bijuterii şi un iPhone X nou şi că nu pare a fi într-o situaţie financiară disperată. În urma investigaţiei, ea a recunoscut că, alături de alte câteva femei, au fost lăsate în New Jersey pentru a afişa pancarte prin care să ceară milă”, au precizat poliţiştii din New Jersey, printr-o postare pe Facebook, potrivit Adevărul.

De asemenea, ei le-au solicitat oamenilor să nu le mai dea cerșetorilor bani, ci să apeleze departamentul lor.