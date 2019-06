Românii vor putea circula pe Autostrada Lugoj – Deva. Va fi gata la sfârșitul lunii iulie

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a făcut declarații la Antena 3 cu privire la autostrăzile care se vor deschide luna viitoare.

„Prezența mea pe șantiere e constantă și o să vedeți pe perioada verii că va fi mult mai intensă. Lucrurile trebuie să explodeze pe toate șantierele care sunt deschise de mulți ani. Mă refer la lucrările din 2014, 2015, care au început pe Lugoj-Deva, Sebeș-Turda, lucrări pe care constructorii și-au asumat că le vor termina în acest an. Voi avea și propria mea evaluare la sfârșitul lunii iunie. Chiar săptămâna trecută am făcut o vizită pe șantiere unde am descoperit anumite deficiențe. Pe altele se stă bine și se respectă termenele”.

"Pe Lugoj-Deva sunt două tronsoane pe care le vom deschide. Se va circula de la Sibiu până la Nădlac în regim de autostradă de la sfârșitul lunii iulie", a spus Cuc.