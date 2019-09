Adevărul despre veniturile din sistemul medical! Doctorii au ajuns să câștige peste 20.000 de lei, în provincie! Câți bani încasează personalul auxiliar

Majorările salariale aplicate în sistemul medical au dus la creșteri spectaculoase în ceea ce privește veniturile medicilor, iar o dovadă în acest sens sunt salariile încasate de specialiștii de la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași. Acolo, cel mai mare salariu este de aproape 4.000 de euro, în timp ce personalul TESA câștigă câteva mii de lei.

Potrivit ziaruldeiasi.ro, șeful Spitalului ”Sf. Spiridon” din Iași câștigă nu mai puțin de 19.200 de lei, adică 4.000 de euro.

De asemenea, șeful de Anatomie Patologică are un salariu brut de 21.249 de lei/lună, la care se adaugă şi un spor privind condiţiile de muncă de 55%, adică un plus de 11.687 de lei. Adică, direct în portofel ar ajunge 19.267 de lei.

Dacă un medic primar de la această secţie câştigă în medie 20.237 de lei brut, unul cu acelaşi grad, dar de la Anestezie şi Terapie Intensivă, are pe fluturaş 16.611 lei, la care se adaugă acelaşi spor de 55% pentru condiţii de muncă deosebite. În mână, la final ajung aproximativ 15.600 lei.

Tot un medic primar, dar care este şi şef de secţie şi are o vechime de peste 20 de ani, are pe statul de plată 16.346 de lei la care se adaugă indemnizaţia pentru doctoratul în specialitate, respectiv 950 de lei şi un spor de 12% pentru condiţii de muncă deosebite. La sfârşitul lunii, acesta ridică de la bancomat pentru munca prestată 11.265 de lei.

Într-un top al salariilor brute de la Spitalul „Sfântul Spiridon” intră şi leafa managerului spitalului, care în grila de salarizare apare cu 18.407 de lei. Acesta nu beneficiază însă de niciun fel de spor, deci, după impozitare, salariul net al şefului de la „Sf. Spiridon” nu depăşeşte 10.768 de lei, potrivit sursei citate.

De asemenea, în cazul unui medic specialist la ATI, salariul de bază brut, fără sporuri, variază între 11.924 de lei la o vechime maximă de 10 ani şi 12.835 de lei la o vechime maximă de 20 de ani.

Salarii mari și pentru rezidenți

Rezidenţii, o categorie până nu demult uitată, au intrat şi ei în rândul bugetarilor cu bani. Astfel salariul brut de bază al unui medic rezident în anul I variază între 5.700 de lei şi 7.100 de lei. La unii, în funcţie de condiţiile de muncă, se adaugă şi un spor care variază între 12% şi 55%. Şi salariile cresc, în funcţie de anii de studii. În anul 5, un medic rezident, gradul 5 ca vechime, are un salariu brut de bază de 8.871 de lei, la care se adaugă un spor pentru condiţii deosebite de 55%, adică 4.879 lei. Fără orele prestate în weekend, acesta are un salariu net de 8.043 de lei.

Farmaciștii rezidenți, însă, au un salariu de 3.798 de lei, în primul an de rezidențiat, în timp ce în anul V ajung la un salariu de bază brut de 4.444 lei. De altfel, un farmacist primar cu vechime de peste 20 de ani are un salariu de bază de 7.228 lei, la care se adaugă un spor de 10% pentru condiţii de muncă, adică 688 lei. Cu alte cuvinte, ridică aproximativ cât un medic rezident în ultimul an.

Personalul auxiliar, cele mai mici salarii

La coada clasamentului se află, în schimb, personalul TESA şi cel auxiliar. Astfel, salariul brut al unei infirmiere variază între 2.313 lei şi 2.717 lei, în funcţie de vechime. Unele dintre ele, în funcţie de secţiile sau clinicile unde lucrează, pot primi sporuri cuprinse între 12% şi 15%. Cel mai mare salariu la această categorie de angajaţi este la ATI, unde o infirmieră are pe hârtie maximum 2.857 de lei, la care se adaugă 1.271 de lei, spor pentru condiţii de muncă.

În cazul ingrijitoarelor, salariul maxim este la Atanomie Patologică, unde salariul brut ajunge la 3.617 de lei, iar cel mai mic este de 2.160 lei.

Un şofer pe autosanitară de la UPU are pe hârtie maximum 4.796 de lei, la care se adaugă însă şi sporul pentru condiţii deosebite, precum şi orele realizate în weekend.

Salariu unui brancardier variază între 2.500 şi 2.700 de lei brut, la fel ca şi un bucătar de la cantina spitalului.

