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Salariile uriașe primite de marinarii care își riscă viața în Strâmtoarea Ormuz. Cât poate câștiga un căpitan într-o lună

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante și mai riscante zone maritime din lume. Marinarii care navighează aici se confruntă cu riscuri mari, iar responsabilitatea lor este pe măsură. În aceste condiții, salariile pot ajunge la sume impresionante. 

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:19 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:24
Salariile uriașe primite de marinarii care își riscă viața în Strâmtoarea Ormuz | Profimediaimages.ro
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Căpitanii petrolierelor care acceptă să traverseze Strâmtoarea Hormuz pot primi sume uriașe pentru munca lor. Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, salariul poate ajunge la echivalentul a 100.000 de dolari pe lună. La această sumă se poate adăuga și un bonus pentru fiecare traversare a strâmtorii.

Cât câștigă marinarii care traversează Strâmtoarea Hormuz

În mod obișnuit, un căpitan de petrolier câștigă în jur de 15.000 de dolari pe lună. În cazul curselor prin Strâmtoarea Hormuz, veniturile pot crește însă considerabil. Suma de aproximativ 100.000 de dolari pe lună reprezintă, practic, o compensație pentru riscurile foarte mari pe care și le asumă cei care navighează în această zonă. Și ceilalți membri ai echipajului pot primi bani în plus. Salariile marinarilor pornesc, în unele cazuri, de la aproximativ 1.500 de dolari pe lună. Pentru traversările prin Strâmtoarea Hormuz, veniturile lor pot ajunge la de patru până la șase ori mai mult decât salariul obișnuit.

Un alt aspect important este că aceste nave nu traversează zona o singură dată. Multe petroliere funcționează ca într-un sistem de „navetă” și trec în mod repetat prin Strâmtoarea Hormuz.

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Din acest motiv, membrii echipajelor pot beneficia de salariile majorate timp de mai multe luni. În schimbul sumelor considerabile, aceștia acceptă să lucreze într-una dintre cele mai riscante zone maritime din lume.

Riscurile din Strâmtoarea Hormuz au crescut costurile

Riscurile pentru navele care traversează Strâmtoarea Hormuz sunt cât se poate de reale. În prezent, vasele sunt expuse atacurilor cu rachete și drone, iar numărul incidentelor a crescut în ultima perioadă.

Înainte, aproximativ 135 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Hormuz. Zona este esențială pentru transportul mondial de energie, prin această rută trecând aproximativ o cincime din cantitatea globală de petrol și gaze naturale lichefiate.

Situația s-a schimbat însă rapid. Potrivit datelor Windward citate de Financial Times, pe 4 octombrie au fost înregistrate doar 13 traversări. Scăderea arată cât de mult au afectat riscurile traficul maritim din această zonă. Costurile nu se opresc însă la salariile și bonusurile oferite marinarilor. Și asigurările au devenit extrem de scumpe. Polițele pentru riscuri de război au ajuns la 6-10% din valoarea navei.

În cazul unui superpetrolier, suma poate ajunge la aproximativ 20 de milioane de dolari pentru o singură călătorie în Golf. Astfel, fiecare traversare a Strâmtorii Hormuz vine cu un cost foarte mare, atât pentru companiile maritime, cât și pentru oamenii care acceptă să navigheze prin această zonă.

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