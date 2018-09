Ministrul Muncii, anunţ important despre salarii! Sute de mii de români vor fi afectați

Salariul minim brut va creşte la 2.050 de lei începând de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrând în prezent la o Hotărâre în acest sens, a declarat, luni seară, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.

De asemenea, Olguţa Vasilescu a susţinut că statul a recuperat considerabil din deficitul la bugetul de pensii, acesta scăzând de la 13 miliarde de lei, în 2017, la 4 miliarde de lei acum, după transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

“În prezent, lucrăm la o Hotărâre de Guvern penru majorarea salariului minim începând de la data de 1 ianuarie şi va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru săptămâna trecută, când ne-a întâlnit cu patronatele şi sindicatele”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu luni seară.

De asemenea, ministrul Muncii a susţinut că deficitul la bugetul de pensii a scăzut cu mai multe miliarde de lei după transferul contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a angajatului.

“La nivelul primului semestru am avut încasări cu 56 la sută mai mult, ca să ne dăm seama ce a însemnat transferul contribuţiilor. De exemplu, anul trecut am avut un deficit la fondul de pensii de 13 miliarde de lei pe care-i punea statul, în 2016 am avut 15 miliarde, deci suma cu care statul completa bugetul asigurărilor. Anul acesta avem 4 miliarde pe care trebuie să-i mai pună statul. Vă daţi seama cât am recuperat doar din acest transfer al contribuţiilor”, a afirmat Vasilescu.