O femeie a povestit în mediul online cum a fost la un pas să fie păcălită de un cumpărător iscusit pe Vinted. Internauții au admis că metoda a fost genială.

O femeie susține că a fost păcălită pe vinted, aplicație care e disponibilă și în România, de un cumpărător care cunoaște bine cum funcționează platforma.

Schema prin care poți fi furat pe Vinted. Cum funcționează metoda de care trebuie să te ferești

Katie Dsouza a ajuns virală pe TikTok cu un clip în care povestește ce a putut să pățească pe Vinted. Videoclipul, în care ea își exprimă furia față de metoda vicleană care a luat-o prin surprindere, are următoarea descriere: „Don't hate the player, hate the game I guess”.

„Cum naiba îndrăznești?”, s-a revoltat Katie în videoclip, deși pare să-și fi păstrat simțul umorului în legătură cu întreaga situație, precizând „Nici măcar nu sunt supărată”.

„Tocmai am fost păcălită de cineva pe Vinted”, a povestit Katie, povestind cum și-a listat Xbox One S pentru 60 de lire sterline și a primit instantaneu interes din partea mai multor utilizatori Vinted.

Un cumpărător interesat a oferit 50 de lire sterline, cu doar 10 lire mai puțin decât prețul cerut de Katie. Aceasta a răspuns cu diplomație, afirmând că abia îl postase și dorește să aștepte și aște oferte. „S-ar putea să iau în considerare oferta dvs. dacă nu reușesc să o vând”, i-a spus ea.

Cumpărătoarea a fost hotărâtă să câștige produsul, așa că a cumpărat mai multe produse și a beneficiat de un discount de 40%, pe care Katie îl setase.

”Era deja pe Vinted-ul meu și a cumpărat cinci articole. Dacă cumperi de pe Vinted-ul meu, am pus la punct un sistem de pachete, astfel încât, dacă cumperi cinci lucruri, beneficiezi de o reducere de 40% sau mai mult la articolele respective. Așadar, această persoană a cumpărat cinci dintre articolele mele listate la prețul de 0 liră, inclusiv Xbox-ul, și le-a primit pe toate pentru 48 lire, ceva de genul ăsta.”, a povestit ea deranjată de situație.

Întâmplarea a făcut-o să anuleze comanda și să blocheze celălalt user. A repostat Xbox-ul și a așteptat alte oferte sau pe cineva care dorea să achite 60 de lire. Desigur, a eliminat reducerile la achiziția mai multor produse pentru a nu mai fi ”jefuită”, cum consideră ea.

Un utilizator TikTok a intervenit: „Dar... nu este asta doar o strategie și o afacere? Tehnic, nu au încălcat nicio regulă și nici nu te-au jefuit. Destul de genial tbh.”

