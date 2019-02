Schimbare majoră în privința Bacalaureatului! Ce a propus ministrul Educației

Pregătirea elevilor români pentru Bacalaureat ar putea fi modificată într-una mai intensă, urmând ca liceenii să susțină simulări ale acestui examen în fiecare an, de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a, potrivit unei propuneri a ministrului Educației, Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educației a atras atenția că aceasta este deocamdată doar o idee pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor, nu o decizie.

„Toți ne-am uitat la rezultatele de la Evaluarea la clasa a VIII-a. Nu putem accepta că, din 142.000 de elevi câți s-au înscris la examen, 55.000 au luat note mai mici de 5 la Matematică. Eu nu pot să accept. Și atunci mă uit: ce am putea să facem ca să scăpăm de aceste rezultate slabe? Dacă ne uităm la examenul de Bacalaureat, o să vedem același lucru. Că avem licee unde promovarea la Bacalaureat este peste 95% și licee unde este zero sau între zero și 25%. Trebuie să ne uităm și să așteptăm în fiecare an aceste rezultate? Nu, să vedem cum am putea să le ameliorăm”, a spus Ecaterina Andronescu.

Pentru ca elevii români să obțină rezultate mai bune la Bacalaureat, ministrul Educației a propus susținerea unor simulări în fiecare an de liceu, dar și creșterea numărului de ore remediale.

„Avem evaluări la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, acum facem simulare la VII-a, avem evaluare la a VIII-a și ne-ar mai trebui ceva, că în liceu, de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a nu avem deloc. Poate facem simulare în fiecare an, ca să creștem presiunea cumva asupra lor să se pregătească pentru examenul final. Poate creștem numărul de ore remediale”, a spus ministrul Educației, cu privire la examenul de Bacalaureat.

„Sunt idei pe care vom încerca să le aducem în sistem în așa fel încât să ameliorăm rezultatele. (…) Ținta noastră: performanța și progresul școlar să fie atinse”, a mai spus Ecaterina Andronescu.