Se transmite virusul Covid-19 în apa mării? Răspunsul la întrebarea arzătoare a românilor pentru vara 2020

Specialiştii români si străini ne asigură că în apă, coronavirusul nu poate rezista. Problema e cât de aproape stăm de straini pe plajă şi chiar în mare.

Curentii din mare, razele ultraviolete si salinitatea apei distrug coronavirusului

Cu o condiţie însă, spun specialiştii străini, plaja să nu fie în apropairea conductelor de deversare. In plus, daca in apa nu se transmite, contactul direct cu alte persoane e periculos. Asa ca pe plaja sau in apa trebuie pastrata o distnata de aproape doi metri.

Citește și: Pot țânțarii transmite noul coronavirus? Mituri despre Covid-19 dezminţite de OMS