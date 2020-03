Școlile din România, închise două săptămâni din cauza coronavirusului? Propunerea uluitoare a unui senator

Redăm mai jos scrisoarea transmisă de deputat ministrului Educației.

"SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: Suspendarea orelor de curs – o necesitate în actualul context epidemiologic

Coronavirusul ar fi afectat nu mai puțin de 800.000 de cetățeni în China dacă nu s-ar fi luat măsuri drastice de prevenție! Din fericire, carantina aplicată provinciei Hubei, instaurată printr-o intervenție draconică a statului, a limitat numărul de cazuri la cele 80.000 din prezent. În acest sens, consider ABSOLUT necesar ca școlile și universitățile să suspende cursurile pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 09.03.2020

Conform studiului „Predicting the cumulative number of cases for the COVID-19 epidemic in China from early data”, statele au obligația de a lua măsuri de prevenție pentru a opri răspândirea Coronavirusului. În ciuda faptului că discutăm despre un virus aflat în faza incipientă, despre care nu se cunosc suficiente informații, avem certitudinea că, această afecțiune se manifestă prin simptome severe sau critice la 2 din 10 pacienți care contactează boala. Cu alte cuvinte, principalul risc s-ar putea manifesta în supraaglomerarea spitalelor care ar reprezenta o tragedie nu doar pentru pacienții care suferă de COVID-19 și care vor avea nevoie de terapie intensivă, cât și pentru cei care au alte afecțiuni și care vor găsi cu dificultate un loc disponibil în cadrul unităților medicale.

