Snow Patrol, pentru prima dată în concert în România, la Summer Well 2025

Formaţia rock Snow Patrol este primul headliner anunţat la Summer Well. Festivalul va avea loc între 8 și 10 august 2025 pe domeniul Ştirbey.

Snow Patrol s-a format în 1994 în Dundee, Scoţia, de Gary Lightbody, Nathan Connolly şi Johnny McDaid. Lightbody este singurul membru original din actuala componenţă.

Citește și: Quincy Jones a decedat la vârsta de 91 de ani. Titanul din lumea muzicală a lăsat în urmă o moștenire culturală importantă

Formaţia este primul headliner anunţat la Summer Well 2025

Primele lor două albume de studio, „Songs for Polarbears” (1998) şi „When It's All Over We Still Have to Clear Up” (2001), lansate de casa de discuri independentă Jeepster Records, au fost un eşec comercial, conform news.ro.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cât de frumoasă e fiica Bellei Santiago de la Power Couple România. Artista a făcut mari sacrificii pentru a o aduce din Filipine

Albumul lor de debut, „Final Straw”, a fost lansat în 2003. „Run”, cel mai important hit, a conferit trupei faima la nivel naţional ca parte a mişcării post-Britpop. Albumul a fost certificat de cinci ori cu platină în Marea Britanie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Următorul album de studio, „Eyes Open” (2006), şi single-ul său de succes „Chasing Cars” - considerat în 2019 cel mai difuzat cântec al secolului al XXI-lea la radioul britanic - au propulsat trupa spre o mai mare faimă internaţională. Albumul a ocupat primul loc în UK Albums Chart şi a fost cel mai bine vândut disc britanic al anului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să petreci Revelionul 2025 pe muzica live a celor mai în vogă artiști români

Snow Patrol a lansat al cincilea album de studio, „A Hundred Million Suns”, în 2008; „Fallen Empires” în 2011; „Wildness” în 2018; şi „The Forest Is the Path” în 2024.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De-a lungul carierei lor, Snow Patrol au câştigat şapte Meteor Ireland Music Awards şi au fost nominalizaţi la şase Brit Awards şi un Grammy. „Final Straw”, „Eyes Open” şi „A Hundred Million Suns” s-au vândut în zece milioane de exemplare în întreaga lume.