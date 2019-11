O căruță, trimisă la război cu poluarea, în România! Imagini inedite! „Au început oamenii să râdă, așa că am trecut la altă soluție”

„La cererea noastră s-a montat un echipament omologat, de monitorizare a calității aerului”, a mai spus viceprimarul.

Cum echipamentul trebuie montat într-o zonă unde aerul circulă, în mijlocul naturii şi totuşi în apropiere de locuinţele oamenilor, dar departe de zonele cu trafic intens, pentru ca praful să nu afecteze înregistrările, mai mulţi membri ai primăriei şi reprezentanţi ai agenţiei pentru protecţia mediului au mers prin localitate şi au ales locul unde va fi montat aparatul.

„Această soluție s-a ales pe teren, mergând practic pe teren la o distanță relativ apropiată de unul din așa zișii poluatori, Montarea pe această caruță ornamentală a fost posibilă cu acordul APMului. Am folosit ceea ce am găsit la fața locului și anume o căruță ornamentală pe care am amplasat echipamentul ANM​”, a mai spus Erwin Albu.

Odată montat aparatul, au început măsurătorile. Totuşi apariţia lui a stârnit interesul localnicilor. Pe internet au apărut poze şi texte ironice toate legate de amplasarea staţiei într-o căruţă.

Pentru a linişti spiritele autorităţile au decis să mute staţia de monitorizare a aerului din căruţă.