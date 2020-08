Spania, introdusă pentru zece ore pe lista galbenă. Oamenii au pierdut avioane şi vacanţe, apoi a fost scoasă de pe liste

Una dintre miile de victime ale deciziei INSP de a introduce preţ de câteva ore Spania pe lista ţărilor galbene este Andreea, care era în peninsulă în vacanţă.

Andreea Secrieriu, turistă: Aveam biletul de întoarcere abia pe 20 August. Bineînţeles, când am auzit că o să se anuleze zboruri, că se stă în carantină şi am decis să mă întorc acasă. Practiv, am făcut nişte eforturi destul de mari şi de bani şi de timp. Abia după ce am aterizat sau eram în avion mi-a spus cineva că s-a anulat totul. Mi s-a părut ca o glumă proastă.

La Ambasada României în Spania s-au primit zeci de telefoane, iar pe pagina de Facebook a ambasadei s-au scris mai bine de o mie de comentarii.

