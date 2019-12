Spitalul Judeţean Focşani face verificări în cazul fetiţei de patru luni şi jumătate care a murit la o zi după ce a fost consultată de un medic al unităţii

Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Focşani, Alina Cosma, spitalul a constituit o comisie pentru a verifica dacă din punct de vedere administrativ au fost respectate toate protocoalele şi toate procedurile de consultaţie.

”Copilul nu a fost consultat în Unitatea de Primiri Urgenţe şi nici în Secţia de Pediatrie. Aşa cum reiese din registrul de consultaţii, bebeluşul a fost consultat în cabinetul de pediatrie din Policlinică de către doamna doctor Mihalache. Totodată, pentru a vedea dacă au fost probleme în cazul respectiv, spitalul a constituit o comisie pentru a verifica dacă, din punct de vedere administrativ, dacă au fost respectate toate procedurile de consultaţie”, a spus Alina Cosma, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă.

La rândul său, medicul care a consultat copilul suţine că nu avea simptome de pneumonie.

”În data de 6 decembrie, la ora 12:14, am consultat copilul Petre Daria Maria, în vârstă de patru luni şi jumătate. La examenul clinic nu am depistat simptomatologii respiratorii, copilul respira bine, avea un tonus bun, a fost consultat pe îndelete. Temperatura intrarectală a fost de 36,8 grade, i-am administrat un antitermic. La examenul clinic am găsit un faringe hiper emic, fără alte modificări vizibile. Copilul a primit o reţetă acasă cu antitermic şi simptomatice, a spus dr. Mihaela Mihalache, medicul care a consultat bebeluşul.